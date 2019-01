Markteinführung des neuen Eau de Toilette für Männer Spicebomb Night Vision

Paris (ots/PRNewswire) -

Viktor&Rolf Spicebomb Night Vision für Männer

https://www.youtube.com/watch?v=Q9laji_Hu5Q&feature=youtu.be

Viktor&Rolf freut sich, die Markteinführung von Spicebomb Night Vision, seines neuen Herrendufts bekannt zu geben. Das Eau de Toilette ist weltweit ab dem 26. Januar 2019 erhältlich. Der Sinn für Provokation von Viktor&Rolf, der bereits die Mode- und Parfum Codes herausgefordert hat, ist auch bei der Präsentation seines neuen Männerparfums, das wie eine Performance über modernen Voyeurismus präsentiert wird, zu erkennen. Gesehen werden heißt Spuren hinterlassen.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/813293/Viktor_and_Rolf_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/813866/Spicebomb_Night_Vision_Bottle_1.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/813867/Spicebomb_Night_Vision_Bottle_2.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/813868/Spicebomb_Night_Vision_Bottle_and_Pack.jpg )

Das zum ersten Mal im Jahr 2012 von Viktor&Rolf eingeführte Parfum Spicebomb ist eine explosive, extrovertiert orientalische, würzig verführerische Komposition. Nun präsentiert Viktor&Rolf dieses Kultprodukt in einer neuen Kreation, bei der eine grüne, frische Note die holzigeren, kraftvollen Duftnoten überwiegen. Die Firmenich Parfümeure Nathalie Lorson und Pierre Negrin kreierten eine verführerische Fougere Komposition, die maskuline Duftreihe par excellence.

Viktor&Rolf beschreibt die Komposition wie folgt: grüner Kardamon, grüne Mandarine, Grapefruit- und Granny Smith Noten, die die Gefahr der schwarzen Chili und die vom schwarzen Pfeffer, den Nelken- und Muskatnuss-Essenzen geweckte, verführerische Virilität übertönen. Eine Spur geröstete Mandel in Verbindung mit Tonka Absolut und ein paar holzigere Noten verleihen dem Duft seine süchtig machende, ganz besondere Note.

Viktor&Rolf hat das Parfum Spicebomb von Viktor&Rolf in ein Eau de Toilette verwandelt, dass ebenso frisch wie explosiv, ebenso sinnlich wie maskulin ist.

Die Campagne

Auch die Werbecampagne zur Markteinführung stellt das Spicebomb Night Vision von Viktor&Rolf voll ins Rampenlicht. Und zwar in einem Film von Inez & Vinoodh und dem Sänger und Liedermacher Jacob Whitesides als Star.

Jacob Whitesides, der für Spicebomb Night Vision von Viktor&Rolf mithilfe einer neuen Technik gefilmt wurde, wird hier zum Provokateur - bereit, die gefährliche Macht der Verführung und was geschieht wenn die Lichter ausgehen - selbstbewusst offen zu legen.

Der Musiker, der mithilfe der Linse einer Night Vision Kamera gefilmt wurde, ist in der Dunkelheit erkennbar. Er weiß, dass er gefilmt wird. In der Verschmelzung des Gesehenen mit dem Sehenden (in der Filmszene) ist diese Art der Beobachtung durchaus erwünscht. Inez & Vinoodh geben in den zahlreichen Versionen, die immer anders ausgehen, bewusst keine Antwort auf die potentielle Frage des Zuschauers, ob es noch andere Beobachter gibt und wer diese wohl sein mögen.

Viktor&Rolf Spicebomb Night Vision Woman:

https://www.youtube.com/watch?v=4vKL35XPnjM&feature=youtu.be



#LIGHTSOFFGAMEON

#SPICEBOMBNIGHTVISION

@viktorandrolf_fragrances



Rückfragen & Kontakt:

talia.hazout @ loreal.com

+33-1-49-64-18-09