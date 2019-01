NEOS zu ÖNB-Besetzung: Postenschacher in Schwarz-Blau

Sepp Schellhorn: „Postenschacher und parteipolitisches Kalkül stehen auch in der Regierung Kurz-Strache vor Sachpolitik und Reformen.“

Wien (OTS) - In seiner Kritik am schwarzblauen Postenschacher bestätigt, sieht sich NEOS-Finanzsprecher Sepp Schellhorn angesichts der Neubesetzungen bei der Österreichischen Nationalbank: „Strache scheint mit seiner SMS nach Personalwünschen ja erfolgreich gewesen sein: Er konnte sich Posten und Macht für seine Günstlinge sichern, die ÖVP spielt mit ihrer langjährigen Erfahrung beim Thema Postenschacher mit. Einmal mehr zeigt sich: Wie so oft bekommt Schwarz-Blau keine Reform ohne Postenschacher hin. Parteipolitik ist auch der Regierung Kurz-Strache wichtiger als Reformen.“

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

01 40110-9093

presse @ neos.eu

http://neos.eu