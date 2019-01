Libysches Staatsoberhaupt feiert OFIDs 43. Jahrestag

Wien (OTS) - Fajes Serradsch, Staatsoberhaupt von Libyen und Präsident des Präsidentschaftsrates der Libyschen Regierung nationaler Einheit, und OFID-Generaldirektor Dr Abdulhamid Alkhalifa, eröffnete gestern am OFID-Sitz in Wien eine Ausstellung zum Thema Libyen.

Ebenso anwesend war der libysche Außenminister Mohamed Al-Taher Siala, der in seiner Begrüßungsansprache auf die lange Geschichte der weltweiten OFID-Entwicklungshilfe hinwies. Darauf folgte eine abwechslungsreiche und gefühlvolle Darbietung traditioneller Musik mit Tanz.

Die Ausstellung mit dem Titel Tripoli: Mermaid of the Mediterranean erinnert an den 43. Jahrestag des OPEC-Fonds für Internationale Entwicklung, OFID, und widmet sich der Geschichte und Kultur des OFID-Mitgliedstaates Libyen.

Dr. Alkhalifa begrüßte die Gäste und bedankte sich für die Ehre seiner Organisation, ein Staatsoberhaupt eines Mitgliedstaates empfangen zu dürfen, mit den Worten: „Wir freuen uns über die Bedeutung, die unser Mitgliedsland dieser Veranstaltung beimisst, sowie über die Zusammenarbeit mit Libyen, die diese Ausstellung möglich machte“. „Durch genau diese Art von Unterstützung und Orientierung durch Mitgliedstaaten gelingt es OFID, die nachhaltige Entwicklung auf der ganzen Welt in so hohem Maße zu beeinflussen. Wir freuen uns, weitere Staatsoberhäupter unserer Mitgliedstaaten bei uns zu begrüßen, um mit ihnen die ausgezeichneten Arbeitsbeziehungen der letzten 43 Jahre zu festigen.“

Im Rahmen von OFID hat Libyen zur Förderung wirtschaftlichen Wachstums und zur Linderung der Armut in vielen benachteiligten Regionen der Welt beigetragen. „Dieses schöne und kulturell reichhaltige nordafrikanische Land – das viertgrößte des afrikanischen Kontinents – ist eines der langjährigsten Mitglieder der OPEC sowie integrales und aktives Mitglied unserer Organisation“, betonte Dr. Alkhalifa.

Tripolis: Meerjungfrau des Mittelmeeres

Das Mittelmeer überblickend, gilt Tripolis als antikes Zentrum und moderne Hauptstadt Libyens. Die Stadt wird wegen seines türkisfarbenen Wassers und der weiß getünchten Gebäude liebevoll ‚Meerjungfrau des Mittelmeeres‘ oder Arusat-el-bahr al-metawasat (‚Braut des Mittelmeeres‘) genannt.

Die Ausstellung präsentiert das kulturelle Erbe der Stadt sowie fotografische Arbeiten, unter anderen von Adam Styp-Rekowski und Sasi Harib (mit freundlicher Genehmigung Noon Arts Projects), sowie Bilder des jungen libyschen Fotografen Nader El-Gadi und der jungen libyschen Fotografin Nada Harib. In der Ausstellung werden auch künstlerische Arbeiten von Najla Shawkat El Fitouri und Yousef Fouad Ftess gezeigt.

Diese jüngste einer langen Reihe von Ausstellungen wurde durch OFID im Rahmen der Präsentation verschiedener Kulturen der OFID-Mitglieds- und Partnerländer veranstaltet. Die Eröffnung erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Staat Libyen, vertreten durch die libysche Botschaft in Österreich. Die Ausstellung ist vom 29. Jänner bis 8. Februar 2019 für das Publikum geöffnet. Vorherige Registrierung ist unter der nachstehenden Kontaktadresse erforderlich.

