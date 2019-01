GAC Motor eröffnet größtes Sales und Service Center in Saudi-Arabien

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Der Autobauer GAC Motor hat mitten im Automobildistrikt von Riad, der Hauptstadt Saudi-Arabiens, ein neues Sales und Service Center (das "Center") eröffnet. Das Center auf einer Fläche von 5.588 m2 liegt an der Makkah Al Mukarramah Branch Rd, Riyadh 12813. Es ist der größte GAC Motor-Store unter den vier landesweiten Centern und wird von Aljomaih Automotive Company (AAC) betrieben, der exklusive Händler des Autobauers in Saudi-Arabien. Die drei anderen Sales und Service Center in Saudi-Arabien befinden sich in Dschidda und Dammam.

Bei der Eröffnungsfeier wurden der GS7 SUV und GM8 präsentiert und Fahrzeuge an einen Großkunden übergeben. Anwesend waren mehr als 100 VIP-Gäste und Pressevertreter, darunter Li Bei, Büroleiter der Botschaft der Volksrepublik China im Königreich Saudi-Arabien, Chen Hanjun, Vice President der GAC Group, Yu Jun, President von GAC Motor, Wang Shunsheng, Vice President der GAC Motor International Sales Company, und Scheich Waleed, COO von AAC.

"Die Eröffnung des Sales und Service Centers in Riad am heutigen Tag und die Präsentation der neuen Modelle sind ein weiterer Meilenstein für GAC Motor. Damit untermauern wir unsere Position in drei Großstädten Saudi-Arabiens mit einem voll funktionsfähigen Vertriebsnetz. Wir sind bestrebt, den Kunden in Saudi-Arabien ein erstklassiges Fahrerlebnis zu bieten", sagte Yu Jun, President von GAC Motor.

GAC Motors Partnerschaft mit AAC ist für den Nahen Osten von strategischer Bedeutung. Das Autohaus AAC ist seit über 50 Jahren im Geschäft und der größte GM-Händler der Region. GAC Motor und AAC haben 2018 einen Kooperationsvertrag unterzeichnet, der die Finanzierung und Errichtung von vier Sales und Service Centern vorsieht. GAC Motor will sich in den kommenden drei bis fünf Jahren auf dem saudi-arabischen Automobilmarkt als feste Größe etablieren.

Scheich Waleed, COO von AAC, kommentierte: "Wir haben uns das ehrgeizige Ziel gesetzt, unsere Kunden im Königreich einen erstklassigen Service anzubieten, der dem Namen und Luxus von Fahrzeugen der Marke GAC gerecht wird. Wir sind überzeugt, dass die Qualität der Produkte von GAC Motor die Erwartungen der Kunden auf dem saudi-arabischen Markt übertreffen wird."

GAC Motor hat in acht Ländern der Region insgesamt 21 Sales und Service Center errichtet, darunter Saudi-Arabien, VAE und Kuwait. Nach jahrelanger Entwicklungsarbeit hat sich der Autobauer auf dem Markt erfolgreich als Marke im mittleren bis oberen Segment etabliert.

"Autos machen den Menschen mobil und unabhängig. Unser solides Wachstum in Saudi-Arabien fördert die positiven Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern. Mit unseren qualitativ hochwertigen Produkten sind wir ein Paradebeispiel für den florierenden Austausch zwischen China und Saudi-Arabien", sagte Yu.

GAC Motor hat heute eine Präsenz in 16 Ländern etabliert und in fünf Städten rund um die Welt ein globales Netzwerk für Forschung und Entwicklung errichtet. Das Unternehmen hat sich 18 der weltbesten Zulieferer als Partner geholt und durch seine integrierte Strategie der Geschäftsentwicklung die Kommunikation und das Verständnis unter den verschiedenen Regionen unterstützt.

GAC Motor hat den Nahen Osten zu einem wichtigen Teil seiner Exportstrategie erklärt und will seine dortige Marktpräsenz nutzen, um sich als Weltmarktführer des Automobilsektors zu positionieren. GAC Motor will schon bald sein Geschäft im Nahen Osten ausbauen und seine Globalisierungspläne beschleunigen.

Informationen zu GAC Motor

Die 2008 gegründete Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) ist eine Tochtergesellschaft der GAC Group, die Nummer 202 unter den Fortune Global 500-Unternehmen. Das Unternehmen entwickelt und produziert hochwertige Fahrzeuge, Motoren, Komponenten und Autozubehör. In der China Initial Quality StudySM (IQS) von J.D. Power Asia Pacific belegt GAC Motor seit nunmehr sechs Jahren in Folge den Spitzenplatz unter allen chinesischen Marken, ein Beweis für die qualitätszentrische Strategie des Unternehmens - von innovativer Forschung & Entwicklung (F&E) und Fertigung bis hin zu Lieferkette und Vertrieb & Service.

Rückfragen & Kontakt:

für Medien:

Sukie Wong

+86-186-8058-2829

GACMotor @ 126.com

Foto - mma.prnewswire.com/media/814819/GAC_Motor.jpg

Foto - mma.prnewswire.com/media/814820/Ribbon_cutting_ceremony.jpg

Foto - mma.prnewswire.com/media/814818/President_of_GAC_Motor.jpg