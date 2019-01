NEOS: Anstieg der Treibhausgase zeigt Verantwortungslosigkeit der Regierung

Michael Bernhard: „Wir brauchen endlich eine sozial-ökologische Steuerreform - in Österreich und auf europäischer Ebene."

Wien (OTS) - Wie heute bekannt wurde sind die Treibhausgasemissionen in Österreich 2017 zum dritten Mal in Folge deutlich gestiegen. „Drei Jahre in Serie steigen die Treibhausgase und noch immer übt sich ÖVP-Umweltministerinnen Elisabeth Köstinger in Ausreden und Nichtstun. Wenn man bedenkt, dass die Mehrzahl der anderen EU-Staaten ihren Ausstoß reduzieren konnten, dann ist das eine besonders lausige Bilanz. Diese Verantwortungslosigkeit ist eine Zumutung gegenüber der Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger,“ zeigt sich NEOS-Umweltsprecher Michael Bernhard überaus verärgert.

Anstatt den Ausstoß von Treibhausgasen etwa durch Tempo 140 weiter anzutreiben, sollte die Regierung besser an echten Lösungen arbeiten. „Und davon gibt es mehr als genug - eine Sanierungsoffensive für Gebäude, eine verstärkte Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene sowie die Abschaffung umweltschädlicher Förderungen sind erste Punkte, die rasch umgesetzt gehören“, zeigt Bernhard auf. Vor allem sei aber eine echte CO2-Steuer dringend notwendig: „Wir brauchen endlich eine sozial-ökologische Steuerreform, die im Kern eine aufkommensneutrale CO2-Steuer beinhaltet. Lässt die Bundesregierung diese Chance verstreichen, dann werden die nächsten Generationen bitter dafür zahlen müssen."

