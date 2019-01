Schnabl sieht Übernahme von Laudamotion durch Ryanair kritisch

MitarbeiterInnen-Rechte müssen gewahrt bleiben

St. Pölten (OTS) - Laudamotion ist nun zu einhundert Prozent in der Hand der irischen Billigfluglinie Ryanair. „Wirtschaftliche Synergien zu nutzen ist nicht verwerflich, jedoch unter vollständiger Wahrung der Rechte der MitarbeiterInnen. Es darf nicht zu Lohn- und Gehaltsnachteilen für diese kommen“, so LHStv. Franz Schnabl, Landesparteivorsitzender der SPÖ NÖ, für den die Bemerkung Laudamotion würde eine österreichische Fluglinie bleiben der leichte Geruch eines Etikettenschwindels anhaftet. Zentral sei für Schnabl, dass die Beschäftigten keine Schlechterstellung erfahren. „Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei den ArbeitnehmervertreterInnen, der AK und dem ÖGB für die Unterstützung der Angestellten bedanken“, so Schnabl abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Niederösterreich

Anton Feilinger

Pressesprecher Stv.

0699/13031166

anton.feilinger @ spoe.at

noe.spoe.at