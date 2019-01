Krisenpflegeeltern – Czernohorszky: „Bundesregierung hält eigene Versprechen nicht ein!“

Wien (OTS) - „Noch im September hat Familienministerin Juliane Bogner-Strauß davon gesprochen, dass sie eine Lösung für Krisenpflegeeltern findet, selbst wenn sie die Kinder nicht drei Monate haben. Der Vorschlag, der nun am Tisch liegt, erfüllt dieses Versprechen jedenfalls nicht“, ärgert sich Wiens Jugendstadtrat Jürgen Czernohorszky über die heute bekannt gewordenen Pläne der Ministerin, Kriseneltern erst nach drei Monaten Kinderbetreuungsgeld zuzugestehen.

„Das kann wohl nicht die versprochene Lösung sein. Menschen, die tagtäglich so engagiert im Einsatz für Kinder sind, haben es nicht verdient, dass man sie jetzt einfach im Regen stehen lässt“, so Czernohorszky. „Ich appelliere daher dringend an die Bundesregierung, hier noch entsprechende Änderungen vorzunehmen!“ (Schluss)

