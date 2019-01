Nach erfolgreichem Geschäftsjahr startet die LEGO GmbH mit vielversprechenden Neuheiten ins Jahr 2019 (FOTO)

Nürnberg (ots) - Die LEGO GmbH hat das Geschäftsjahr 2018 laut der NPD Group Deutschland mit einem Consumer-Sales-Wachstum im deutschen Spielwarenmarkt abgeschlossen und zeigt vom 30. Januar bis 3. Februar 2019 ihre Produktneuheiten für das Jahr 2019 auf der Internationalen Spielwarenmesse in Nürnberg. Die neuen Produkte kombinieren physischen und digitalen Spielspaß auf unterschiedlichste Arten und fördern gemeinsame Spielerlebnisse von Familien. Ein Highlight ist das anlässlich des bevorstehenden Kinostarts von THE LEGO MOVIE 2[TM] erschienene Bauset LEGO Movie Maker, mit dem Kinder dank dazugehöriger App per Smartphone eigene Filme drehen können. LEGO Technic führt mit CONTROL+ eine neue, realitätsnahe Steuerung via App, Touchscreen und neue elektronische Komponenten ein. Anlass zum Feiern geben 2019 zwei Jubiläen: Die LEGO DUPLO Produktlinie feiert ihren 50. Geburtstag, und die LEGO Star Wars[TM] Produktlinie wird in diesem Jahr 20 Jahre alt.

Das Geschäftsjahr 2018 hat die LEGO GmbH laut der Verbraucherpaneldaten der NPD Group Deutschland mit einer Steigerung der Verbraucherumsätze um 4,8 Prozent* in Deutschland abgeschlossen. Der Marktanteil in Deutschland stieg um 0,4 Prozentpunkte auf 17,2 Prozent*. Die Kernlinien LEGO Technic, LEGO DUPLO, LEGO NINJAGO, LEGO City, LEGO Star Wars[TM] und LEGO Friends bilden die Basis des guten Ergebnisses. Zusätzlich konnte die LEGO GmbH mit den starken Lizenzthemen Harry Potter[TM] und Jurassic World[TM] Impulse setzen. Auch die klassischen LEGO Steineboxen aus der LEGO Classic Reihe entwickeln sich weiterhin sehr positiv und unterstreichen damit den hohen Stellenwert, den das Bauen mit LEGO Steinen in den Kinderzimmern hat. "Wir haben unser Ziel erreicht, als Wachstumstreiber im Markt zu agieren. Dabei freut uns besonders, dass es uns gelungen ist, mehr Kinder und Familien zu erreichen. Denn: Mehr gemeinsame Spielzeit führt zu glücklicheren Familien, so eine aktuelle Studie**", sagt Frédéric Lehmann, Geschäftsführer der LEGO GmbH, anlässlich der Internationalen Spielwarenmesse 2019 in Nürnberg und ergänzt: "Daher sollten wir alle dem Spielen mehr Priorität einräumen."

Die Neuheiten der LEGO GmbH 2019: Bauspaß, kombiniert mit digitalen Erlebnissen für die ganze Familie

Die LEGO GmbH verknüpft mit ihren neuen Produkten das Bauen mit LEGO Steinen und digitales Spielen. Mit dieser Verbindung realer und virtueller Spielwelten trifft das Unternehmen die Spielbedürfnisse heutzutage aufwachsender Kinder. Laut einer aktuellen Studie** unterscheiden Kinder im Gegensatz zu ihren Eltern nicht zwischen digitalem und physischem Spielen - für sie verschmilzt beides grenzenlos zu einem fließenden Spielerlebnis. "Wir als LEGO Gruppe wollen Kinder und Familien dabei unterstützen, das tägliche Spiel in all seinen Facetten auszuleben. Mit unseren Produkten ermöglichen wir neuen und zugleich generationenübergreifenden Spielspaß", so Rebecca Snell, Senior Marketing Direktorin der LEGO GmbH.

Reale Welt, Fantasie und digitale Spielwelt werden eins: der LEGO Movie Maker

Der LEGO Movie Maker, der neben 13 anderen Sets anlässlich des Kinofilms THE LEGO MOVIE 2[TM] im Handel erhältlich ist, verknüpft physisches und digitales Spielen auf zeitgemäße, kindgerechte Art. Kinder ab acht Jahren gestalten damit als Nachwuchs-Regisseure ihren ganz persönlichen LEGO Film. Dank der kostenlosen THE LEGO MOVIE 2[TM] Movie Maker App für Smartphones entstehen spannende, lustige und actiongeladene Filme mit Geräuschen und visuellen Effekten, nachdem die Filmkulisse zuvor aus LEGO Steinen zusammengesetzt wurde.

Neu bei LEGO Technic: CONTROL+

Mit LEGO Technic CONTROL+, bestehend aus neuen elektronischen Komponenten und zugehöriger kostenloser App, erleben Kinder und Erwachsene ein noch authentischeres Spielerlebnis. Via Touchscreen ermöglicht CONTROL+ eine realitätsnahe Steuerung sowie beispielsweise die Programmierung von simultanen Bewegungsabläufen der Modelle. Darüber hinaus gibt die App Fahrzeugdaten des Modells wieder.

LEGO Technic CONTROL+ kann erstmals ab dem 1. August 2019 mit der Nachbildung des Liebherr R 9800, eines der größten Bagger der Welt, ausprobiert werden. Das LEGO Technic Modell besteht aus über 4.000 Teilen, sieben Motoren sowie zwei Smart Hubs und kann mehrere Bewegungen zeitgleich ausführen. "LEGO Technic CONTROL+ bietet für uns die Möglichkeit, noch vielseitigere LEGO Technic Spielerlebnisse rund um das physische Modell zu schaffen. Wir freuen uns sehr, Liebherr als Partner für eines der ersten LEGO Technic Sets, die diese Neuheit beinhalten, gewonnen zu haben", so Niels Henrik Horsted, LEGO Technic Marketing Director. Auch für Liebherr ist die Kooperation ideal: "Die Tatsache, dass die LEGO Gruppe unseren Liebherr R 9800 als Bauset anbietet, bestätigt unser Motto 'Technik, die begeistert' im kleinen Maßstab. Die Detailtreue und die Funktionalität, die das Modell zeigt, sind fantastisch. Wir sind uns sicher, dass wir damit nicht nur LEGO Fans, sondern auch viele Fans aus unserer Industrie begeistern können", sagt Gregory Schuh, Marketing Manager für Liebherr-Mining-Hydraulikbagger.

Jubiläen für die ganze Familie: 50 Jahre LEGO DUPLO Stein und 20 Jahre LEGO Star Wars[TM]

Seit einem halben Jahrhundert machen Kleinkinder die ersten Bauerfahrungen mit LEGO DUPLO, oft zusammen mit ihren Eltern. Und das ist auch gut so - denn: Mehr gemeinsame Spielzeit kann zu glücklicheren Familien führen, so eine aktuelle Studie**. Die bunten LEGO DUPLO Steine eignen sich perfekt für gemeinsames Spielen, lassen sie sich doch schon von den kleinsten Kinderhänden problemlos greifen.

Generationenübergreifende Bau- und Spielerlebnisse erleben Familien auch dank des diesjährigen LEGO Star Wars[TM] Jubiläums. Wer vor 20 Jahren bereits Stein für Stein voller Euphorie das legendäre LEGO Star Wars[TM] Set "Anakin's Podracer[TM]" zusammensetzte, kann dieses besondere Gefühl in diesem Frühjahr mit der neuen Edition des Sets wieder aufleben lassen und gemeinsam mit den eigenen Kindern erleben. Für noch mehr gemeinschaftliche Spielmomente gibt es anlässlich des Geburtstags vier weitere legendäre LEGO Star Wars[TM] Jubiläumssets - inklusive Original Minifigur wie Darth Vader oder Prinzessin Leia.

* npdgroup Deutschland

** LEGO Play Well Report 2018

http://www.LEGOnewsroom.de

