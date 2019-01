ORF III am Mittwoch: Schwerpunktabend zum Österreichischen Filmpreis 2019 mit Live-Sendungen und Filmhighlights

Außerdem: Nationalratssitzung am Vormittag in „Politik live“

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 30. Jänner 2019, ist ORF III Kultur und Information bei der Verleihung des „Österreichischen Filmpreis 2019“ und berichtet vom Roten Teppich ebenso wie von der Gala im Wiener Rathaus.

Bereits am Vormittag überträgt „Politik live“ ab 9.05 Uhr die erste reguläre Nationalratssitzung im Jahr 2019. Auf der Tagesordnung steht u. a. das Rechtsabbiegen bei Rot und ein gemeinsamer Misstrauensantrag der Oppositionsparteien gegen Innenminister Herbert Kickl (FPÖ). Die Nationalratssitzung wird in ORF III von Vera Schmidt, Michael Weiß und Martin Wendel kommentiert. ORF 2 überträgt bis 13.00 Uhr, kommentiert von Fritz Jungmayr.

Den Auftakt des Filmpreisabends macht um 19.45 Uhr ein live-zeitversetztes „Kultur Heute Spezial“ vom Red Carpet vor dem Wiener Rathaus. Ani Gülgün-Mayr und Peter Fässlacher interviewen namhafte Gäste, Schauspieler/innen und Filmemacher/innen.

Danach zeigt „ORF III Spezial“ den Film „Der Blunzenkönig“ (20.15 Uhr) von Leo Maria Bauer aus dem Jahr 2015. In der Titelrolle des grantelnden Fleischermeisters ist Karl Merkatz zu erleben, der 2013 mit dem Österreichischen Filmpreis in der Kategorie „Bester männlicher Darsteller“ für „Anfang 80“ ausgezeichnet wurde. Franz König sen. (Merkatz) ist ein alteingesessener Fleischermeister in einem Dorf im Weinviertel. Als sein Betrieb eines Tages vom Zusperren bedroht ist, beschließt der „Blunzenkönig“ das Unternehmen zur Rettung an seinen Sohn Franzl (Alexander Lust) zu übergeben. Gemeinsam mit Freundin Charlotte (Jaschka Lämmert), einer bekennenden Veganerin, möchte dieser daraus jedoch einen Bio-Imbiss machen. So kommt es in der ländlichen Idylle zu einem Konflikt zwischen den Generationen.

Um 21.50 Uhr meldet sich „Kultur Heute Spezial“ live aus dem Wiener Rathaus vom „Österreichischen Filmpreis“ zurück und begrüßt die Preisträger/innen der diesjährigen Austro-Oscars zum Interview.

Zum Ausklang des Filmpreisabends zeigt „ORF III Spezial“ die Wolf-Haas-Verfilmung „Der Knochenmann“ (22.30 Uhr) aus dem Jahr 2009. Regie führte Wolfgang Murnberger, der 2016 u. a. für „Das ewige Leben“ in der Kategorie „Beste Regie“ nominiert war. Starkabarettist Josef Hader, im Vorjahr für sein Regiedebüt „Wilde Maus“ in der Kategorie „Beste männliche Hauptrolle“ nominiert, spielt darin die Hauptrolle des Privatdetektiv Simon Brenner. Ein Mann namens Horvath ist verschwunden, die einzige Spur führt zum „Löschenkohl“, einer weithin bekannten „Backhendlstation“ in der Provinz. Es wäre nicht der Brenner, wenn ihm in Löschenkohls Keller die Knochenmehlmaschine nicht einige düstere Rätsel aufgäbe. In weiteren Rollen sind Birgit Minichmayr, Simon Schwarz und Pia Hierzegger zu sehen.

