TU Wien darf nicht WU werden!

Der Verband sozialistischer Student_innen (VSSTÖ) auf der TU Wien spricht sich gegen Drittmittelfinanzierung und für eine freie und unabhängige Lehre aus.

Wien (OTS) - Am 17. Jänner 2019 wurde bekannt gegeben, dass die Technische Universität Wien eine Kooperation mit der Firma Bombardier eingegangen ist, Teil der Vereinbarungen ist auch eine Umbenennung des Hörsaales QA 01 01 in Bombardier Hörsaal, welche am 24. Jänner erfolgte.

Die Technische Universität zeigte sich in einer Aussendung erfreut über die Zusammenarbeit und die erstmalige Vergebung einer Hörsaalpartner_innenschaft. Studierende des VSSTÖ an der TU Wien können sich jedoch nicht mit den neuen Entwicklungen abfinden: „Wir wollen keine Verhältnisse wie an der Wirtschaftsuni, wo bereits eine große Anzahl der Hörsäle an Sponsorinnen und Sponsoren vergeben ist“, so Antonia Niedermann, Gruppensprecherin* der Universitätsfraktion, „wir wollen eine von wirtschaftlichen Interessen unabhängige Forschung und Lehre.“

Bisher wurden die Hörsäle nach Absolvent_innen benannt. Marlene Kohlberger, Sekretärin* der Gruppe, fordert die Universitätsleitung dazu auf, diese Praxis im Sinne der Studierenden beizubehalten: „Die Namen der Absolventinnen und Absolventen sind für uns Studierende natürlich viel spannender – so weiß ich, was für ein Potential man als Studentin hier hat. Interessen der Wirtschaft sollten uns Studierende und auch das Forschungspersonal hingegen nicht inspirieren.“

Auf einen weiteren Aspekt weist Magdalena Schmid, Frauen*sprecherin* der Gruppe hin: „Die Anzahl der Hörsäle, die nach männlichen Absolventen benannt ist, überwiegt dramatisch, anstatt also eine Beeinflussung der unabhängigen Lehre zu riskieren, sollte die Universität lieber hier ansetzen und für mehr Gleichberechtigung sorgen!“

Während also kritische Lehrveranstaltungen auf der TU oft zu kurz kommen, werden für Unternehmen wichtige Programme unterstützt – davor warnen die drei Studentinnen unisono: „Wir als VSSTÖ vertreten all jene Studierende, die eine differenzierte, kritische und offene Universität wollen, die sich nicht nach den Ideen der Wirtschaft richtet. Wir wollen Bildung, nicht Ausbildung!“

