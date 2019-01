ASFINAG: 1.100 neue Lkw-Stellplätze in den kommenden zwei Jahren geplant

Ausbau der Parkplätze für mehr Verkehrssicherheit

Wien (OTS) - Mit rund 1.100 weiteren Stellplätzen baut die ASFINAG 2019 und 2020 das Serviceangebot für Berufskraftfahrende deutlich aus. „Wer so viel unterwegs ist wie Lkw-Fahrerinnen und -fahrer, braucht bestmögliche Rastangebote“, sagt Andreas Fromm, Geschäftsführer der ASFINAG Bau Management GmbH. Derzeit stehen bereits mehr als 7.000 Lkw-Stellplätze zur Verfügung. Den Bedarf an weiteren Flächen evaluiert die ASFINAG regelmäßig. Daraus resultierend plant die ASFINAG heuer 400 und im kommenden Jahr 700 zusätzliche Lkw-Stellplätze.

Knapp die Hälfte der für 2019 geplanten Lkw-Rastmöglichkeiten entsteht allein im Großraum Wien. Aber auch wichtige Verkehrsrouten wie die A 1 West, A 2 Süd, A 4 Ost sowie die A 12 Inntal und A 13 Brenner Autobahn werden mit modernen Stellplätzen weiter ausgestattet. Bereits heuer in Betrieb gehen unter anderem die Anlagen Parndorf/Neusiedl auf der A 4 im Burgenland mit mehr als 140 neuen Flächen (Baustart März 2019) und ein Areal auf der A 21 in Alland Niederösterreich mit 57 Plätzen. Auch in der Steiermark auf der A 2 bei St. Johann und in Oberösterreich auf der A 25 Welser Autobahn bei Sinnersdorf Nord kommen insgesamt knapp 100 weitere Lkw-Stellplätze dazu.

ASFINAG Geschäftsführer Fromm: „Nur ausgeruhte Lkw-Lenkerinnen und Lenker sind sicher unterwegs. Mit unserem geplanten Lkw-Stellplatzausbau und einer zweckmäßigen Infrastruktur schaffen wir eine gute Grundlage, dass die Lkw-Lenkenden die gesetzlichen Ruhezeiten auch einhalten können. Wir investieren heuer und im kommenden Jahr insgesamt 100 Millionen Euro in neue Rastanlagen und somit mehr Verkehrssicherheit.“ 2019 und 2020 werden zusätzlich zu den geplanten Lkw-Plätzen auch Pkw-Stellplätze neu errichtet. Bereits bestehende Anlagen werden saniert sowie neue, mit Duschen, WCs und Sicherheitseinrichtungen, gebaut.

