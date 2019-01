ecoplus Innovationsforum: Wie der Standort die Unternehmenskultur beeinflusst

LR Bohuslav: Mitarbeiterbindung rückt immer mehr in den Mittelpunkt

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Unternehmenskultur ist so einzigartig wie ein Fingerabdruck. Sie kommt aber nicht nur aus dem Unternehmen selbst, sondern hängt auch stark von externen Faktoren ab. Inwieweit der Firmenstandort Einfluss auf die Unternehmenskultur hat, diskutierten Wirtschaftstreibende beim ecoplus Innovationsforum, das gestern im Palais Niederösterreich in Wien über die Bühne ging. „Im ‚War of Talents‘ rückt der Bereich Mitarbeiterbindung immer stärker in den Mittelpunkt. Themen wie Wertschätzung, transparente Kommunikation oder auch attraktive Angebote im Bereich Work-Life-Balance tragen wesentlich dazu bei, hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur zu finden, sondern auch langfristig ans Unternehmen zu binden. Viele unserer Betriebe haben diese Entwicklung erkannt und agieren bereits entsprechend“, erläuterte Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav bei der Eröffnung.

„In Niederösterreich findet jedes Unternehmen, egal welche Größe oder aus welcher Branche, den richtigen Standort und die bestmögliche Betreuung. Die Unternehmerinnen und Unternehmer der heutigen Veranstaltung haben bestätigt, dass Niederösterreich ein guter Boden ist, um Innovationen entstehen zu lassen und Betriebe wachsen zu lassen. Dass wir mit unseren Angeboten richtig liegen, belegen auch die 120 Betriebsansiedlungen und Betriebserweiterung im Jahr 2018, die von der Wirtschaftsagentur ecoplus begleitet wurden“, so Bohuslav.

Im Rahmen der Podiumsdiskussion gaben Unternehmerinnen und Unternehmer Einblick in ihre Unternehmenskultur und erzählten von ihren Erfahrungen. Johannes Gutmann ist mit seinem Unternehmen Sonnentor bereits seit dem Start 1988 im Waldviertel angesiedelt und er ist überzeugt, dass „jede Region ihre Besonderheiten und ihre Schätze hat – man muss nur die Augen aufmachen und die Stärken entdecken.“ Sein Rezept zur Mitarbeiterbindung: „Gerade in einer strukturschwachen Region wie dem Waldviertel ist es wichtig, auf die Bedürfnisse seines Teams einzugehen. Eine betriebliche Kinderbetreuung, kostenloses Bio-Mittagessen sowie ein abwechslungsreiches Gesundheitsprogramm machen uns fit für die Zukunft“, so Gutmann.

Auf einen regionalen Standort setzt auch Theresa Steininger, Geschäftsführerin von wohnwagon, die mit ihrem Unternehmen erst kürzlich von Wien nach Gutenstein übersiedelt ist: „Was wir vorhaben, geht nur sinnvoll an einem Standort wie Gutenstein. Wohnen und arbeiten zusammenzubringen, ein autarkes Dorf aufzubauen und mit zukunftsfähigen Lösungen zu zeigen, wie nachhaltiges Wohnen am Land und mit der Natur funktionieren kann.“ Den Wertewandel, den sie für ihre Firma und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anstrebt, sieht sie auch bei ihren Kunden: „Lebensmodelle werden immer flexibler und gerade junge Menschen können sich nicht mehr vorstellen, den Rest ihres Lebens an einem Ort zu verbringen“, meinte Steininger.

Ganz andere Anforderungen an einen Standort hat die Romer Labs Division Holding GmbH, die weltweit führender Anbieter von diagnostischen Lösungen für die Lebens- und Futtermittelindustrie ist. Das Unternehmen ist bereits seit Dezember 2005 am Technopolstandort in Tulln angesiedelt. Geschäftsführerin Eva Wanzenböck schätzt die räumliche Nähe zu universitären Einrichtungen und die hervorragende Infrastruktur.

Die Veranstaltung hat u. a. gezeigt, dass die Anforderungen an einen Unternehmensstandort individuell sehr unterschiedlich sind. „Als Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich unterstützt und begleitet ecoplus die Unternehmen bei der Suche nach dem passenden Standort. Ein wichtiges Tool ist dabei unser online Standortkompass www.standortkompass.at. Hier können für ganz Niederösterreich Wirtschafts- und Businessparks, Büros, Industrieflächen und Betriebsgrundstücke sowie Förderprogramme bedarfsgerecht abgerufen werden“, informierte ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki.

