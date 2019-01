Grüne Wien/Kraus: „Jugendlichen die Chance geben, mündige BürgerInnen zu werden"

Mit „Werkstadt Junges Wien“ wird eines der zentralen rot-grünen Projekte umgesetzt

Wien (OTS) - In Wien leben 360.000 junge Menschen unter 19 Jahren, damit ist Wien das jüngste Bundesland Österreichs. Mit der Werkstadt Junges Wien sollen sich mindestens 10.000 junge Menschen aktiv an der Gestaltung der Stadt beteiligen können. In Kindergärten, Schulen, Horten oder Vereinen werden Kinder und Jugendliche in hunderten Workshops ihre Ideen für die Zukunft der Stadt einbringen. Dort sollen Antworten auf Fragen wie „Was mögt ihr an Wien? Was stört euch? Was könnte verbessert werden?“ gefunden werden.

„Die Werkstadt Junges Wien ist Demokratie. Es geht zum einen darum, gemeinsam die Zukunftsfragen der Stadt zu finden, zum anderen lernt man im Prozess selbst, wie Demokratie funktioniert: Wie diskutiert man in den Workshops? Wie kommt man gemeinsam zu Ergebnissen? Wie ist es, in der Mehrheit zu sein, wie fühlt es sich an, eine Minderheiten-Meinung zu vertreten? Das Erlernen und Ausprobieren von demokratischen Prozessen ist wichtig, damit wir Kinder und Jugendliche fit machen für eine komplexe mediale Welt“, so der Jugendsprecher der Grünen Wien, Peter Kraus, der im Rahmen der Koalitionsverhandlungen 2015 die Idee für dieses Projekt geboren hat.

„Wenn Fake News und Verschwörungstheorien das Programm der Bundesregierung sind, müssen wir darauf achten, dass unsere Wiener Kinder ab der Volksschule (spielerisch) Demokratiekompetenz erhalten. Damit sie echte Chancen haben, mündige BürgerInnen zu werden und vor lauter Propaganda nicht völlig abstumpfen“, so Kraus abschließend.





