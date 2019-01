NEOS zu Ärzteversorgung: Hin- und Herschieben von Verantwortung bringt den Patienten nichts

Gerald Loacker: „Wir brauchen eine Finanzierung des Gesundheitssystems aus einer Hand. Sonst verschieben die Kassen die Patienten weiter in die Spitäler.“

Wien (OTS) - Als völlig absurd bezeichnet NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker das Hin- und Herschieben von Verantwortung zwischen der schwarz-blauen Regierung und der SPÖ: „Die SPÖ wirft der Regierung Versäumnisse bei der niedergelassenen Ärzteversorgung vor. Die ÖVP will eine Rechnungshof-Prüfung des Gesundheitsministeriums in der Zeit der roten Minister. Was für ein Unfug! Offenbar stehen für beide Seiten nicht die Patientinnen und Patienten im Mittelpunkt. Die Verantwortung für die niedergelassenen Ärzte liegt immerhin bei den Kassen und damit in der Selbstverwaltung. Die roten und schwarzen Kammerfunktionäre in den Kassen haben versagt. Die Selbstverwaltung hat ihre Unfähigkeit bewiesen.“



Daran ändere auch die vertane „Reform“ von ÖVP und FPÖ nichts, die nur mehr Wirtschaftskämmerer und weniger Arbeiterkämmerer bringt. „Wir brauchen eine Finanzierung des Gesundheitssystems aus einer Hand. Sonst wird es immer dabei bleiben, dass die Kassen sich darauf beschränken, die Patienten so viel es geht in die Spitäler zu verschieben. Das ist nicht nur eine Belastung für die Betroffenen, sondern auch völlig unnötig“, so Loacker.



