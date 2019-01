Einbruch in Firmenareal

Wien (OTS) - Datum: 28.01.2019

Uhrzeit: 04.50 Uhr

Adresse: 23., Oberlaaer Straße

Ein 44-jähriger Mann wurde am 28. Jänner 2019 um 04.50 Uhr auf einem Firmengelände in der Oberlaaer Straße festgenommen. Der rumänische Staatsangehörige überstieg einen rund zwei Meter hohen Zaun und versuchte mit einem Koffer und einem Rucksack gestohlenes Altmetall vom Gelände zu transportieren. Der 44-Jährige befindet sich in Haft.

