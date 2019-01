#WorteHelfen-Aktion für die Caritas übertrifft alle Erwartungen.

Wien (OTS) -

Drei Hilft spendete drei warme Mahlzeiten pro Posting mit Aktions-Hashtag.

#WorteHelfen der Drei Hilft-Winteraktion trendete auf Twitter.



Über 25.000 warme Mahlzeiten für Caritas-Gäste von Feldkirch bis Eisenstadt.

Vor einem Monat startete Drei Hilft seine Winteraktion für Caritas Österreich-Einrichtungen von Vorarlberg bis Wien auf www.wortehelfen.at. Für jedes öffentliche Social Media-Posting mit dem Hashtag #DreiHilft oder #WorteHelfen spendete die Initiative je drei warme Mahlzeiten für Caritas-Gäste. Vor allem die Twitter-Community trug maßgeblich mit unzähligen lieben Worten und Bildern zum Endergebnis von über 25.000 Essensportionen für Menschen in Not bei.

Jan Trionow, CEO von Drei: „Die Welle der Unterstützung für unsere Drei Hilft-Winteraktion mit #WorteHelfen hat unsere Erwartungen bei weitem übertroffen. Das freut mich sehr! Denn die meisten von uns haben ein warmes Zuhause und genug zum Leben. Aber tausende Menschen in Österreich leben auf der Straße – auch jetzt bei Kälte und Nässe. Und auch versteckte Armut nimmt zu und viele können ihr Zuhause nicht ausreichend heizen oder sich täglich ein warmes Essen kochen. #WorteHelfen schafft Aufmerksamkeit für ihre Situation und macht es einfach zu helfen.“

Die ersten Teller kochte Trionow gemeinsam mit Caritas Wien-Generalsekretär Klaus Schwertner und Canisibus-Koordinatorin Julia Wiesflecker in Wien. „Bei jedem Wind und Wetter versorgt der Canisibus Abend für Abend Menschen in Wien mit einer warmen Mahlzeit. Einmal am Tag satt sein und ein paar freundliche Worte geben unseren Gästen ein Stück Würde und Geborgenheit zurück. Dafür steht der Canisibus - aber auch all unsere anderen Einrichtungen in Österreich. Danke an Drei Hilft, das unsere Arbeit für Menschen in Not Jahr für Jahr großartig unterstützt“, so Schwertner.

Warmes Essen für Menschen von Feldkirch bis Eisenstadt.

Die gespendeten Mahlzeiten werden für Gäste von neun Caritas Österreich-Einrichtungen gekocht und ausgeteilt. Hier wird geholfen: Caritas Café in Feldkirch, Wolfgangstube und Katharinastube in Innsbruck, Haus Franziskus in Salzburg-Stadt, Tagesstätte „Eggerheim“ in Klagenfurt, Marienstüberl in Graz, Tageszentrum „Wärmestube“ in Linz, ZufluchtsRaum in Eisenstadt und Canisibus in Wien.

Drei Hilft, die soziale Initiative von Drei.

Wer Menschen verbindet, trägt gesellschaftliche Verantwortung. Daher gibt es Drei Hilft, die soziale Initiative von Drei. Gemeinsam mit ausgewählten Partnern unterstützt Drei Hilft Menschen in Österreich. Als UNICEF-Nothilfepartner engagiert sich Drei Hilft weltweit für Kinder in Krisengebieten. Über eine halbe Million Euro hat Drei seit dem Start der Initiative im Jahr 2010 gegen Armut, für Menschen mit Behinderung, gegen Gewalt an Frauen und Kindern und für Bildung aufgebracht. Mehr unter www.drei.at/drei-hilft und www.facebook.com/dreihilft.

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im ersten Halbjahr 2018 einen Umsatz von 427 Mio. Euro und zählt rund 3,8 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Seit seinem Start im Jahr 2003 gilt das Unternehmen als Pionier bei einfachen Lösungen für das digitale Leben bis hin zu M2M/IoT-, Netzwerk- und IT-Services für Unternehmen. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes.

