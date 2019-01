Wiener Stadthalle: Twenty Øne Piløts, Bonez MC & RAF Camora und jede Menge Musicals

Mit viel Musik und Magie durch den Faschingsmonat Februar

Wien (OTS) - Nachdem die spektakuläre Eis-Show Holiday on Ice ATLANTIS im Jänner tausende Besucherinnen und Besucher in die Wiener Stadthalle lockte, erwartet das Publikum im Februar jede Menge Musik: Das amerikanische Duo „Twenty Øne Piløts“ macht auf seiner „The Bandito Tour“ am Sonntag, 17. Februar in der Halle D Station. Dort begeistert dann eine Woche später, am Samstag, 23. und Sonntag, 24. Februar, auch das Erfolgs-Duo „Bonez MC & RAF Camora“ die Massen und ganz im Zeichen des King of Pop steht die Show „Thriller Live 2019“ am Mittwoch, 27. Februar.

Anlässlich seines 75. Geburtstages präsentiert Moderatorenlegende Peter Rapp gemeinsam mit der Wiener Kultband „Monti Beton“ das Jubiläumskonzert „Spotlight reloaded“ am Samstag, 16. Februar. Für weitere Konzert-Klassiker sorgen „The Dire Straits Experience“ am Montag, 18. Februar und „Helmut Lotti & The Golden Symphonic Orchestra“ am Dienstag, 26. Februar. Das russische Nationalballett aus Moskau bringt am Donnerstag, 28. Februar „Schwanensee“ auf die Bühne der Halle F und irischer Stepptanz zieht das Publikum bei „Night of the Dance“ am Freitag, 15. Februar in seinen Bann. „Mit rund 300 Veranstaltungen im Jahr bietet die Wiener Stadthalle eine unglaubliche Vielfalt. Da ist garantiert für jeden Geschmack ein echtes Highlight dabei“, betont Wolfang Fischer, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle.

Verblüffend und unglaublich wird es für die Besucherinnen und Besucher wenn „The Illusionists Live“ von Freitag, 8. bis Sonntag, 10. Februar ihre spektakulären Zauberkünste zeigen. Im Zeichen der Magie steht auch die Show „Magic Shadows“, die am Donnerstag, 14. Februar zu einer getanzten Reise in das Land der Schatten einlädt.

Ein Fest für alle Musical-Liebhaber

Voll auf ihre Kosten kommen im Februar alle Musical-Fans: Die Biographie „Falco – Das Musical“ bietet am Dienstag, 5. Februar einen tiefen Einblick in die Gedanken- und Gefühlswelt des Künstlers und des Menschen, der hinter der schillernden Pop-Ikone steckte und „Die große Andrew Lloyd Webber Musical Gala“ am Dienstag, 12. Februar, präsentiert ein Potpourri aus den weltweit beliebten Meisterwerken des großen Musicalkomponisten Andrew Lloyd Webber. Mit den großen und wichtigen Fragen des Lebens beschäftigt sich am Mittwoch, 13. Februar „Der Kleine Prinz – Das Musical“.

Noch mehr Musical-Klänge folgen am Dienstag, 19. Februar mit „Simply The Best – Das Musical“, am Donnerstag, 21. Februar mit „The Best of Musicals“, am Samstag, 23. Februar mit „Elvis – Das Musical“ sowie am Montag, 25. Februar beim karibischen Tanz-Musical „Havana Nights“. Auch die jüngsten Besucherinnen und Besucher erwartet im Februar Musical-Genuss: Am Samstag, 9. Februar heißt es „Hexen Hexen überall“ mit „Bibi Blocksberg“ und am Sonntag, 24. Februar steht „Dschungelbuch“ am Programm.

