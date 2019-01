E-Commerce-Trends 2019: Der Onlinehandel entwickelt sich am Nutzer vorbei (FOTO)

Berlin (ots) - Der E-Commerce ist auf dem Vormarsch und wird maßgeblich durch den technischen Fortschritt geprägt. Doch wie stehen die Österreicher zu diesen Innovationen im Internethandel? Befürworten sie eine Auslieferung der Pakete per Drohne? Finden sie individualisierte Angebote hilfreich? Und was halten sie von intelligenten Chatbots im Kundenservice? idealo hat bei 1.001 österreichischen Onlinekäufern nachgefragt.[1] Das Ergebnis: Der Handel entwickelt sich schneller, als dem Nutzer lieb ist.

Innovative Liefer- und Bezahlmethoden sorgen für Unbehagen

Neue Bezahl- und Liefermethoden sollen in Zukunft für ein noch komfortableres Einkaufserlebnis im Internet sorgen. Doch die Österreicher sind skeptisch. Die Vorstellung per Gesichtserkennung ohne Login zu bezahlen, bereitet mehr als der Hälfte der Befragten Unbehagen. Und auch die Einführung einer Kryptowährung überzeugt nicht - 56 % äußern Vorbehalte; bei der älteren Kohorte der 55- bis 64- Jährigen sind es sogar 73 %. Die akzeptiertesten Optionen sind mit "nur" 30 % Kritikern das Bezahlen per Fingerabdruck und Mobile Pay. (Grafik 1)

Ähnlich konservativ ist die Einstellung zu innovativen Liefermöglichkeiten: Eine Lieferung per Drohne wird nur von 17 % befürwortet. Noch weniger Zustimmung bekommt die Möglichkeit, dass ein Amazon-Bote das Paket direkt im Haus ablegt (12 %). Hier steht der Schutz der Privatsphäre also deutlich über dem Komfort. (Grafik 2)

Zwei Drittel sind genervt von personalisierten Angeboten im Netz

Um ihre Kunden langfristig zu binden und zu einem erneuten Kauf zu motivieren, setzen viele Onlinehändler auf personalisierte Angebote und Werbeanzeigen. 67 % der österreichischen Onlinekäufer sind davon allerdings genervt und über die Hälfte findet es nicht gut, dass ihre Nutzerdaten zu Marketingzwecken ausgewertet werden. Bei einigen entwickelt sich diese Abneigung sogar zur Sorge: 52 Prozent haben Angst davor, zu gläsernen Kunden zu werden. Bekommen sie attraktive Vorteile geboten, verfliegen die Bedenken jedoch schnell: Stolze 63 % sind bereit, ihre persönlichen Daten gegen Rabatte einzutauschen. (Grafiken 3 bis 6)

Der persönliche Kontakt bleibt wichtig

Im Kundenservice setzen immer mehr Onlinehändler auf sogenannte Chatbots, die Anfragen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz automatisiert beantworten. Diese Entwicklung lehnen 43 % der Österreicher kategorisch ab, nur 36 % finden den Einsatz sinnvoll. Und auch beim Einkaufen selbst ist den Österreichern der menschliche Kontakt wichtig: 83 % der Onlinekäufer lassen sich immer noch gerne vor Ort zu einem Produkt beraten - besonders bei Computer- und Elektronikartikeln (64 %) sowie bei Medikamenten (53 %). Dafür zahlen wollen sie allerdings nicht. So geben 80 % an, zumindest gelegentlich online Preise zu vergleichen während sie sich ein Produkt im Laden ansehen. (Grafiken 7 bis 9)

Die vollständige Studie finden Sie hier: http://ots.de/rp2PSP

Über idealo

idealo ist eine der führenden Shopping- und Vergleichsplattformen mit 21 Millionen Nutzern pro Monat in ganz Europa. Im Jahr 2000 in Berlin gegründet, ist idealo heute in insgesamt sechs Ländern (Deutschland, Österreich, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien) als Preisvergleich vertreten. Auf idealo.at können Verbraucher über 160 Millionen Angebote von mehr als 20.000 Händlern in zahlreichen Produktgruppen - von Elektronik über Freizeit, Wohnen und Garten bis zu Gesundheit, Beauty und Mode - vergleichen.

[1: Alle Daten sind von dem Marktforschungsinstitut Bilendi GmbH im Auftrag der idealo internet GmbH erhoben worden. An der Online-Befragung im Dezember 2018 nahmen 1.001 Internetnutzer teil. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die österreichischen Onlinekäufer.]

