Kongressverband ACB erhält Zuwachs aus dem Burgenland

Am Kultur Kongress Zentrum in Eisenstadt sieht man, dass sich die Tagungsindustrie im Burgenland bestens entwickelt, daher ist es umso wichtiger, sich an dieser Stelle mit dem Austrian Convention Bureau zu vernetzen. Anna Gettinger, Convention Burgenland

Wien/Eisenstadt (OTS) - Das Austrian Convention Bureau (ACB), Dachverband der österreichischen Kongress- und Tagungsbranche, startet mit dem Beitritt des Veranstaltungsallrounders Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt in das Jahr 2019.

Das Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt erwies sich bei der ACB-Jahrestagung Convention4u 2018, als optimaler Austragungsort und kompetenter Partner. Nun freut sich der Dachverband das Kongresshaus mit Jänner dieses Jahres als Mitglied in die Kategorie Kongress-, Messe- und Veranstaltungszentren aufzunehmen. Julian Böcskör, Eventmanager bei Kultur-Betriebe Burgenland GmbH, sieht als Besonderheit an der Mitgliedschaft im ACB, Teil des großen Netzwerkes an Locations, Partnern und Kunden zu sein.

Das Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt wurde 1982 errichtet und gehört der Kultur-Betriebe Burgenland GmbH an. Als Tagungshaus punktet dieses in zweifacher Hinsicht: visuell wie funktional. Denn während seine Hülle Ansprüche an moderne Architektur erfüllt und einen spannenden Kontrast zum barocken Stadtkern der Landeshauptstadt bildet, ist das Innenleben des Hauses eine wandelbare Kulisse und eröffnet neue Dimensionen bei der Planung unterschiedlichster Events. Das Gebäude umfasst einen großen Saal mit Balkon für ca. 760 Personen und einen kleinen Saal für ca. 275 Personen sowie fünf weitere Seminarräume. Als Herausforderungen des Standortes sieht Julian Böcskör einerseits die Nähe und andererseits die Entfernung zu Wien. Deshalb suchen er und sein Team immer wieder nach neuen Ideen, um den Standort Eisenstadt mit seinem kulturellen Angebot und den volkstümlichen Traditionen in Verbindung mit der Moderne, einzigartig zu machen. Für Anna Gettinger von Convention Burgenland ist der Beitritt eines weiteren burgenländischen Tagungsbetriebes im österreichischen Dachverband daher besonders erfreulich: „Am Kultur Kongress Zentrum in Eisenstadt sieht man, dass sich die Tagungsindustrie im Burgenland bestens entwickelt, daher ist es umso wichtiger, sich an dieser Stelle mit dem Austrian Convention Bureau zu vernetzen.“

