Gelungener Start in die Zukunft

TPA eröffnet neuen Standort in Linz mit 220 Gästen

Linz (OTS) - Am Donnerstag, 24. Jänner, war es soweit: Das renommierte Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen TPA feierte in Linz die Eröffnung seines vierzehnten Standortes in Österreich und hieß Kunden, Partner und Freunde mit einem rauschenden Fest willkommen. Rund 220 Gäste folgten der Einladung und machten den Neujahrsempfang zum Stelldichein der oberösterreichischen Wirtschaftsszene.

TPA übernahm mit Jahresbeginn die seit Jahrzehnten bestens etablierte Linzer Steuerberatungskanzlei „Donau Beratung“. Mit einem äußerst gelungenen Neujahrsempfang – unterhaltsam moderiert von Business Comedian Max Mayerhofer – erfolgte am 24. Jänner der offizielle Startschuss für den neuen TPA-Standort. Zahlreiche Kundinnen und Kunden folgten der Einladung ebenso wie TPA-Partnerinnen und Partner aus Österreich und aus den Standorten in Mittel- und Südosteuropa sowie die Teams aus Linz und St. Pölten.

Und schon jetzt steht für alle fest: „Die Chemie stimmt!“ Das betonte auch der neue Leiter des TPA-Standortes in Linz, Steuerprofi Christoph Harrer. Der gebürtige Oberösterreicher konnte bereits in den letzten Monaten seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen lernen und freut sich, mit dem erfahrenen Team des ehemaligen Firmeninhabers Otto Staudinger den erfolgreichen Kurs fortsetzen zu können. „Die Kulturen beider Unternehmen sind sehr ähnlich: sie sind stark regional verankert, stellen stets den Kundenfokus in den Mittelpunkt und sind schon Jahrzehnte lang erfolgreich am Markt tätig“, so Christoph Harrer.

Neue Akzente

Der nunmehrige TPA-Standort wird darüber hinaus aber neue Akzente setzen, etwa was die Betreuung international tätiger Unternehmen betrifft: „Mit unserer Präsenz in insgesamt zwölf Ländern und der deutschsprachigen Betreuung vor Ort können wir auch oberösterreichische Unternehmen optimal bei ihrer Geschäftstätigkeit in Mittel- und Südosteuropa begleiten“, betont Harrer. Durch die Mitgliedschaft im weltweiten Netzwerk von Baker Tilly könne TPA darüber hinaus in anderen Ländern – speziell im Nachbarland Deutschland – hervorragende Unterstützung bieten. Außerdem verfüge die TPA Gruppe über hochspezialisiertes und branchenübergreifendes Knowhow, das die vorhandenen Beratungsschwerpunkte optimal ergänzt, so Harrer. Und: Der Standort wird weiter wachsen. Schon jetzt sucht TPA nach zusätzlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Linz, speziell im Bereich Buchhaltung und Rechnungswesen.

Regional und international erfolgreich

Dass nun auch Linz auf der Landkarte der TPA-Standorte zu finden ist, begrüßten die zahlreichen Partner von TPA, die zur Eröffnung des Standortes in die Landeshauptstadt gekommen waren, ausdrücklich - genauso wie die anwesenden deutschen Baker Tilly Vertreter. „Linz steht schon lange auf unserer Wunschliste ganz oben“, betonte Karin Fuhrmann, Partnerin und Mitglied des Managementteams von TPA, die sich besonders auf die Zusammenarbeit im Bereich Immobilienbesteuerung und -entwicklung freut – ein Beratungsfeld, das in Linz ebenfalls auf- und ausgebaut wird.

Die regionale Verbundenheit der oberösterreichischen Wirtschaft künftig mit internationaler Stärke zu paaren – das ist für die rumänische TPA-Partnerin Sorana Cernea, die ebenfalls vor Ort war, ein Erfolgsrezept von TPA, das direkt den Kundinnen und Kunden zugute komme.

Firmen-Übergeber Otto Staudinger wird sich künftig mit seiner Auszeit-Alm und dem Steuerbord Managementberatungsaufgaben in enger Zusammenarbeit mit TPA widmen, kündigte er im Rahmen seiner launigen Abschiedsrede an.

Bis zwei Uhr früh genossen die Gäste den kurzweiligen Abend, die ausgezeichnete Wein- und Speisenfolge und die Virtual Reality Station, die Einblicke in aufregende digitale Welten bot.

TPA Linz

Franzosenhausweg 47, 4030 Linz, Tel. 0732 379 337, linz @ tpa-group.at

Über TPA

TPA feiert 2019 40jähriges Bestehen und ist eines der führenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. TPA beschäftigt 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vierzehn österreichischen Niederlassungen in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St.Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen unter www.tpa-group.at und www.tpa-group.com

