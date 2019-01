Einladung zum Meet & Greet mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern von WorldSkills 2019

1. Februar 2019, 11:30 Uhr, WIFI OÖ GmbH – Panoramasaal, Linz

Wien (OTS) - Nach den tollen Erfolgen bei EuroSkills 2018 laufen die Vorbereitungen für WorldSkills 2019 bereits auf Hochtouren. Von 22. bis 27. August finden die 45. Berufsweltmeisterschaften WorldSkills Kazan 2019 statt. Mehr als 1.600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 60 Nationen werden in rund 56 Berufen um den Weltmeistertitel kämpfen. Das Team Austria ist auch heuer wieder mit einer starken Mannschaft vertreten.

Anfang Februar erfolgt im Wifi Linz der offizielle Trainingsauftakt für das Österreichische Nationalteam: Das größte Team der österreichischen Skills-Geschichte bestehend aus 46 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 9 Bundesländern wird in 41 Berufen in Russland an den Start gehen. Erstmals im Rahmen von WorldSkills werden heuer die Berufe Chemical Laboratory Technician und Industrie 4.0 ausgetragen. Im Rahmen des ersten Teamseminars wird nicht nur das Team Austria 2019 offiziell vorgestellt, sondern es besteht auch die Möglichkeit, die jungen Fachkräfte bei einem Meet & Greet persönlich kennen zu lernen.

Datum, Uhrzeit und Ort für das Meet & Greet:

Freitag, 1. Februar 2019, 11:30 Uhr

WIFI OÖ GmbH – Panoramasaal

Wienerstraße 150 - 4021 Linz

Gastgeber: Vizepräsident KommR Leo Jindrak

Gesprächspartner

Team Austria 2019

(46 Teilnehmerinnen und Teilnehmer + 41 Expertinnen und Experten)

Mag. Johannes Fraiss

(Offizieller Delegierter SkillsAustria)

Ing. Stefan Praschl

(Vizepräsident WorldSkills Europe & WorldSkills International)

