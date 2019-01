Deutsches Mozart Jubiläum 2019: Augsburg widmet Vater Mozart fulminantes Festjahr zum 300. Geburtstag (FOTO)

Augsburg (ots) -

Ohne Leopold kein Wolfgang - Leopolds Geburtsstadt Augsburg spielt

eine entscheidende Rolle für das "Wunder Mozart"! Selbstbewusst

feiert die einzige Deutsche Mozartstadt Leopolds runden Geburtstag

mit einem ganzjährigen Programm. Highlights sind das Mozartfest, die

erste Leopold-Biografie, ein neues Museum und ein Festkonzert mit

Uraufführung.



"Wir spannen übers Jubiläumsjahr einen großen zeitlichen Bogen:

Ausgehend von der Musik Bachs, mit der Leopold aufgewachsen ist,

beleuchtet das Deutsche Mozartfest im Mai den Pädagogen, Komponisten,

Netzwerker, Humanisten und Europäer Leopold Mozart und mit einer

Uraufführung transportieren wir ihn zuletzt ins Hier und Jetzt -

Moritz Eggert komponiert gerade ein Stück eigens für Leopolds

Geburtstag am 14. November". So erklärt Simon Pickel, künstlerischer

Leiter des Leopold-Mozart-Jahres, die Dramaturgie des Festjahres.

Nur Leopold Mozarts Geburtsstadt kann dieses Jubiläum feiern, und

Augsburg als authentische Deutsche Mozartstadt nutzt den gewichtigen

Anlass, um aus Salzburgs Schatten zu treten und Leopold Mozarts

unschätzbare Verdienste für die Musikwelt endlich gebührend zu

würdigen. Als weitsichtiger und unermüdlicher Mentor, Lehrer und

Manager seines Sohnes Wolfgang war es Leopold, der den

Jahrtausendkomponisten Mozart erschaffen und so die Musikgeschichte

entscheidend beeinflusst hat.



Viel Aufmerksamkeit für Leopold Mozart wird die Veröffentlichung der

weltweit ersten Biographie im Herbst 2019 bringen. Die renommierte

Musikwissenschaftlerin Silke Leopold hat vor kurzem das Manuskript

dazu fertig gestellt. Auch eine große Ausstellung im preisgekrönten

Staatlichen Textil- und Industriemuseum zu 'Mozarts Modewelten' wird

viele Gäste nach Augsburg locken, ebenso wie das neu konzipierte

Museum im Mozarthaus (Eröffnung im November) und der 10.

Internationale Violinwettbewerb Leopold Mozart im Juni. Musikalische

Glanzlichter des Jubiläums sind eindeutig die sechs Konzerte des

Deutschen Mozartfestes im Mai: Mit internationalem Staraufgebot wird

in jedem Konzert eine eigene Facette Leopold Mozarts musikalisch

beleuchtet. Kein geringerer als Christian Tetzlaff gratuliert Leopold

schließlich persönlich zum 300. Geburtstag.

www.mozartstadt.de

Rückfragen & Kontakt:

Angelika Man

presse @ mozartstadt.de

0151 - 58 16 9494