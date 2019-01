4D Pharma gibt die Veröffentlichung von Daten zur Hervorhebung der immunstimulierenden Eigenschaften von MRx0518 bekannt

4D pharma plc (AIM: DDDD), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das Pionierarbeit bei der Entwicklung von Live-Biotherapeutika (LBPs, Live Biotherapeutic Products) leistet, gab heute die Veröffentlichung einer Abhandlung bekannt, in der der Mechanismus und die starken immunstimulierenden Wirkungen von MRx0518 beschrieben werden.

Die Abhandlung "The flagellin of candidate live biotherapeutic Enterococcus gallinarum MRx0518 is a potent immunostimulant" (Lauté-Caly et al.) wurde in der Zeitschrift Nature Publishing Group Journal Scientific Reports veröffentlicht.

4D-Forscher zeigten, dass MRx0518 sowohl das angeborene als auch das adaptive Immunsystem stimuliert und identifizierten das bakterielle Flagellin (eine spezifische Komponente des MRx0518-Bakteriums), das als Vermittler dieses Prozesses mit den TLR5-Rezeptoren des Wirtes interagiert. Es ist bekannt, dass der TLR5-Pfad mit der Reaktion des Körpers auf Krebs assoziiert ist.

Dr. Alex Stevenson, Chief Scientific Officer von 4D, kommentierte dies: "Diese Publikation verdeutlicht unser Engagement für führende Mikrobiomforschung und unterstreicht, wie wichtig das Verständnis von Funktion und Mechanismus auf Stammebene bei der Auswahl lebender biotherapeutischer Kandidaten für die klinische Entwicklung ist."

4D wird im Jahr 2019 eine Reihe von klinischen Studien mit MRx0518 in einer Reihe von Umgebungen durchführen. Die erste, eine Kombinationsstudie mit Keytruda® in Zusammenarbeit mit Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ. in den USA, die am MD Anderson Cancer Centre durchgeführt wird, ist offen für die Rekrutierung.

Eine Kopie der Abhandlung finden Sie hier: http://www.nature.com/articles/s41598-018-36926-8

Informationen zu 4D

4D wurde im Februar 2014 gegründet und ist weltweit führend bei der Entwicklung von Live-Biotherapeutika. Hierbei handelt es sich um eine neue und aufstrebende, von der FDA als biologische Produkte eingestufte Gruppe von Arzneimitteln, die lebende Organismen, wie z. B. Bakterien, enthalten, die für die Prävention, Behandlung oder Heilung einer Krankheit geeignet sind. 4D hat eine proprietäre Plattform entwickelt, die neuartige Bakterien rational identifiziert, basierend auf einem tiefen Verständnis von Funktion und Mechanismus. Alle Live-Biotherapeutika von 4D sind oral verabreichte Einzelstämme von Bakterien, die natürlich im gesunden menschlichen Darm vorkommen. 4D führt derzeit eine Phase-II-Studie zum Reizdarmsyndrom durch und eine Phase-I-Studie zu soliden Tumoren, die zusätzlich zu Programmen, die Krankheitsbereiche wie Asthma und ZNS-Erkrankungen abdecken, in der Pipeline sind. Für 2019 hat das Unternehmen drei weitere klinische Studien geplant.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.4dpharmaplc.com/.

Informationen zu MRx0518

Das Mikrobiom wird mit der Wirkung von Krebstherapien und dem Ansprechen in verschiedenen klinischen Situationen in Verbindung gebracht. Das Mikrobiomprofil von Patienten begünstigt nachweislich das Ansprechen auf Anti-PD-1-Therapie bei Melanom und nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom. MRx0518 hat in verschiedenen Tumormodellen wie Brustkrebs, Nierenzellkarzinom und Lungenkrebs ein robustes Wirkungspotenzial als Immunstimulans und Anti-Tumor-Wirkstoff gezeigt. Im Jahr 2019 wird das Unternehmen MRx0518 in einer Reihe von klinischen Krebserkrankungen untersuchen.

