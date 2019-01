eyetime ist offizieller Team Partner von Mika Brageot

eyetime ist eine erstaunliche App voller Möglichkeiten. Die Kooperation mit eyetime gibt uns die Gelegenheit, die Kommunikation mit unseren Fans auf eine neue Stufe zu heben. Wir werden alles geben, um ihnen die schnellsten Zeiten und besten Ergebnisse zu liefern. Das Podest ist in Sichtweite und ich kann es kaum erwarten, mich mit der Unterstützung unserer neuen Partner wieder ins Renngeschehen zu stürzen Mika Brageot, Master-Class-Pilot der Red Bull Air Race Weltmeisterschaft

London (OTS) - Vor dem Auftakt der Red Bull Air Race Weltmeisterschaftssaison 2019 fixieren eyetime, der Entwickler der gleichnamigen Social-Life-App, und Mika Brageot, der jüngste Master-Class-Pilot der Red Bull Air Race Weltmeisterschaft, eine Kooperation.

Geschwindigkeiten von bis zu 370 km/h und spektakuläre Flugmanöver an bedeutenden Schauplätzen vor den Augen von Millionen Fans – die Luftrennen der Red Bull Air Race Weltmeisterschaft sind Hochgeschwindigkeitswettkämpfe, die nur wenige Meter über dem Boden ausgetragen werden und den weltbesten Piloten größte fliegerische Geschicklichkeit und Präzision abverlangen. eyetime setzt sein Engagement in dieser weltbekannten Rennserie fort. Nachdem das Unternehmen bereits im vergangenen Jahr Partner des sechsten Saisonstopps des Red Bull Air Race in Wiener Neustadt war, wird es in der Rennsaison 2019 erstmals offizieller Team Partner des aufstrebenden Master-Class-Piloten Mika Brageot sein, der als #11RACING Team eyetime an den Start gehen wird.

„Mika hat die vergangene Saison – erst seine zweite im Rahmen der Weltmeisterschaft – als Vierter beendet und gilt zurecht als einer der talentiertesten Master-Class-Piloten der Gegenwart. So wie er die Weltmeisterschaft in den kommenden Jahren aufmischen wird, so setzen wir neue Maßstäbe in der Welt der digitalen Kommunikation. Wir freuen uns sehr, Partner seines erfolgreichen Teams zu sein“, betont Aleksandra Gieracz, Operating Manager eyetime.

„eyetime ist eine erstaunliche App voller Möglichkeiten. Die Kooperation mit eyetime gibt uns die Gelegenheit, die Kommunikation mit unseren Fans auf eine neue Stufe zu heben. Wir werden alles geben, um ihnen die schnellsten Zeiten und besten Ergebnisse zu liefern. Das Podest ist in Sichtweite und ich kann es kaum erwarten, mich mit der Unterstützung unserer neuen Partner wieder ins Renngeschehen zu stürzen“ , freut sich Mika Brageot.

Der Rumpf der #11RACING MSX erhält im Rahmen dieser Partnerschaft ein neues, farbenfrohes Outfit im eyetime Design – ein Eyecatcher für die Fans beim Saisonauftakt in Abu Dhabi am 8. und 9. Februar.

Mit den eyetime Channels immer top informiert

Die eyetime App verbindet Social Channels und Instant Messaging. Die für Android und iOS verfügbare App bietet jedoch nicht nur vielfältige Möglichkeiten, sich mit anderen Menschen zu vernetzen, sondern auch zahlreiche personalisierbare Features. Im Zuge der jüngsten Kooperation kommen Tausende Fans des Red Bull Air Race sowie von Mika Brageot in den Genuss der exklusiven eyetime Channels: Über den Red Bull Air Race Channel sowie über den Mika Brageot #11RACING Channel erhalten sie stets die aktuellsten Informationen rund um die Rennserie.

Über eyetime

eyetime International Ltd. mit Hauptsitz in London setzt neue Maßstäbe in der digitalen Kommunikation. Mit der Entwicklung der App eyetime, die die Kommunikation des Daily Life via Social Media, Instant Messaging und Telefonie in einer Anwendung bündelt, bietet eyetime International Ltd. bereits heute eine virtuelle Welt der Zukunft. Weitere Informationen über die eyetime App finden Sie unter www.eyetime.com.

Rückfragen & Kontakt:

Aleksandra Gieracz

Operating Manager eyetime

E-Mail: aleksandra.gieracz @ eyetime.com

Tel: +43 664 80886136