„Sag’s mit Manner“ – der rosa Klassiker neu interpretiert

Mit süßen Glücksbotschaften lächelnd in das neue Jahr starten

Wien (OTS) - Schon seit wir denken können sind die Original Neapolitaner Manner Schnitten in den kleinen Glücksmomenten des Alltags mit dabei. Wundervolle Erinnerungen an die Oma, die sie immer zuhause hatte, den Wandertag, an dem man die Schnitten mit den besten Freunden oder der Familie geteilt hat, der kleine Trost, wenn einmal etwas nicht nach Plan verlaufen ist. Schon immer hatte unsere Manner Schnitte eine besondere Bedeutung. Jetzt kann man es noch schöner sagen – mit 16 verschiedenen süßen Botschaften auf den Schnitten-Packerln. Sag „Ich habe dich lieb“, „Ich bin stolz auch dich“ oder „Mit dir teil ich alles“ – Sag’s mit Manner!

Süße Glücksbotschaften zum Verschenken

Das perfekte Geschenk für kleine Glücksmomente gibt es mit 16 verschiedenen Sprüchen von „Du bist einfach genial“ bis „Glückskeks auf Wienerisch“. Erhältlich sind die süßen Glücksbotschaften in der 8er Geschenkpackung und im bekannten 4er Pack. Dabei enthält jedes Packerl einen individuellen, süßen Spruch. Der rosa Klassiker in der Limited Edition ist ab KW 05/19 nur für kurze Zeit und ausschließlich in Österreich erhältlich. Unterstützung bekommen die limitierten Schnitten-Packerln ab Februar sowohl durch eine aufmerksamkeitsstarke, nationale Plakat – und City Light Kampagne, als auch durch top platzierte Infoscreens, Printanzeigen, Radio Spots und Großplatzierungen am POS. Zaubern Sie ein Lächeln ins Gesicht Ihrer Mitmenschen mit den rosa Glücksbotschaften von Manner. Denn: Rosa macht glücklich.

Zusätzlich exklusive online Sonderedition der 8er Geschenkpackungen

Des Weiteren sind ausschließlich online auf sagsmit.manner.com verschiedene süße Glücksbotschaften zum selber gestalten erhältlich. Ob zum Geburtstag, Valentinstag, Muttertag oder viele andere feierliche Anlässe: da ist für jede Gelegenheit was dabei! Einfach ab der dritten Packung kostenfrei in Österreich nach Hause liefern lassen, die eigene Glücksbotschaft auf die Packung schreiben und das ganz besondere süße Glück den Liebsten schenken! Zaubern Sie ein Lächeln ins Gesicht Ihrer Mitmenschen mit den rosa Glücksbotschaften von Manner. Denn: Rosa macht glücklich.

Rückfragen & Kontakt:

Josef Manner & Comp. AG

Mag. Karin Steinhart MAS

Pressesprecherin

067682923650

k.steinhart @ manner.com