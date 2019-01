DLG-Auszeichnung 2019: 4 x Gold für GOURMET-Speisen

Hochwertige Mittagsspeisen aus dem Bereich Business Menü Service erneut ausgezeichnet.

Wien (OTS) - Diesmal überzeugten das Tandoori Chicken mit Sesam-Reis, die Karfiol-Käsemedaillons mit buntem Herbstgemüse, das Paprikahendlragout mit Nockerl und das pikante Hühnercurry mit Basmatireis die FoodexpertInnen der DLG und wurden dafür mit GOLD prämiert. Bewertet werden neben sensorischen Faktoren wie Geschmack, Geruch und Konsistenz auch das Aussehen der Speise, sowie Verpackung und Kennzeichnung. DLG-Auszeichnungen stehen für höchste Qualitätsstandards und werden durch die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) nach strenger, neutraler Prüfung vergeben.

Traditionelles Küchenhandwerk mit modernen Rezepturen

„Neben unseren KundeInnen und deren Wünschen steht für uns die Qualität unserer Speisen an erster Stelle: Frische, hochwertige Zutaten, ausgewogene Rezepturen und sorgfältige Verarbeitung sind wichtige Bestandteile unseres Erfolgs. Die wiederholten Auszeichnungen der DLG zeigen, dass wir damit richtigliegen", freut sich GOURMET Geschäftsführer Herbert Fuchs über die Prämierungen.

Als kulinarischer Partner von mehr als 2.500 Unternehmen in Österreich und im südlichen Deutschland verwöhnt GOURMET Business seine Gäste mit abwechslungsreichen und gesunden Speisen. Ein Team aus erfahrenen KöchInnen und ErnährungswissenschafterInnen sorgt für ausgewogene, schmackhafte Rezepturen. Gekocht wird vorwiegend mit österreichischen und saisonalen Zutaten, ohne Zusatz von Geschmacksverstärkern, Farb- und Konservierungsstoffen. Saisonale Aktionen, wie die beliebten „Fit mit Genuss“-Wochen mit max. 550 kcal pro Portion oder die Klimaschutz-Wochen im Herbst sorgen bei GOURMET Business für zusätzliche Vielfalt auf der Speisekarte und machen es den Gästen leicht, sich gesund und nachhaltig zu ernähren.

GOURMET Business

GOURMET Business, eine Marke von GOURMET, ist der Spezialist für Essen am Arbeitsplatz. Ob À la Carte oder Betriebsgastronomie – GOURMET Business bietet für jedes Unternehmen die passende, individuelle Mitarbeiterverpflegung und Service von A bis Z. Nähere Informationen unter www.gourmet-business.at.

Über GOURMET

GOURMET ist Marktführer in der Gemeinschaftsverpflegung in Österreich und kocht für Kindergärten, Schulen, Unternehmen und Senioreneinrichtungen, den Einzelhandel sowie bei Events und in Top Gastronomiebetrieben. Als österreichisches Unternehmen mit mehr als 40 Jahren Erfahrung bietet GOURMET gesunde, natürliche Produkte aus regionalen, saisonalen Zutaten, Qualität, Sicherheit und Verlässlichkeit. Nachhaltigkeit und Familienfreundlichkeit haben dabei einen besonderen Stellenwert. GOURMET ist ein Tochterunternehmen der VIVATIS Holding AG. Mehr dazu unter: www.gourmet.at.

Rückfragen & Kontakt:

GOURMET

Martina Baumeister MSc, Ltg. Unternehmenskommunikation und Corporate Marketing

+43 (0)664 966 45 42; martina.baumeister @ gourmet.at



Nina Liftenegger-Röhl, MSc, Public Relations Manager

+43 (0)664 88 111 877; nina.liftenegger-roehl @ gourmet.at

www.gourmet.at