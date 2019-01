WKÖ-Kühnel: Wirtschaft begrüßt „fit4Internet“-Initative

Stärkung der digitalen Skills ist „Um und Auf“ für Österreich als erfolgreichen und wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort

Wien (OTS) - „Exzellente Bildung benötigt ideale Rahmenbedingungen. Umso erfreulicher ist, dass mit ´fit4internet´ die digitale Bildung und die digitalen Kompetenzen der Österreicherinnen und Österreicher sowie der Unternehmen umfassend gestärkt werden sollen. Die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standortes wird maßgeblich davon beeinflusst, wie wir die neuen Technologien erfolgreich nutzen können. ´Digital skills´ sind daher das Um und Auf für Österreich, damit wir auch in Zukunft erfolgreich sein können“, betonte heute, Montag, Mariana Kühnel, Generalsekretär-Stellvertreterin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) über das im Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) vorgestellte Projekt als gemeinsame Zielsetzung von Politik und Unternehmen.

Die WKÖ selber ist mit dem WIFI in der Expertengruppe für digitale Kompetenzen Teil der Initiative. „Wir wissen, dass sich die Anforderungen an die Berufsprofile sehr rasch verändern. Deshalb ist es ganz besonders wichtig, die digitalen Skills und technologischen Fähigkeiten auf allen Ebenen der Aus- und Weiterbildung zu verorten. Diese Schwerpunktsetzung hat die WKÖ auch in ihrer Bildungsoffensive verankert. Je mehr Input wir in Hinblick auf die Anforderungen an die Arbeit der Zukunft identifizieren können, umso besser abgestimmt können Wirtschaft und Politik agieren, die ideale Basis für die Weiterbildung und die Höherqualifizierung im digitalen Zeitalter zu legen. Wir freuen uns, gemeinsam mit Politik und Gesellschaft an einem Strang zu ziehen, um die dringend benötigten Digital Skills in die Betriebe zu bringen“, so Kühnel abschließend. (PWK048/FS/US)

