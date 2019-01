Theater, Tanz, Kabarett, Lesungen und mehr

Von „Gleich ≠ Gleich“ in Bruck an der Leitha bis „Die Bremer Stadtmusikanten“ in Mistelbach

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Theater Jugendstil bringt morgen, Dienstag, 29. Jänner, im Stadttheater von Bruck an der Leitha sowie von Mittwoch, 30. Jänner, bis Freitag, 1. Februar, im Theater am Steg in Baden „Gleich ≠ Gleich“, ein Theaterstück über Gender, erste Liebe und Sexualität von Raoul Biltgen, zur Aufführung. Beginn ist jeweils um 9 und 11 Uhr; Regie bei dem einstündigen Stück für Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren führt Paola Aguilera. Nähere Informationen und Karten unter 0650/6872430 bzw. 0660/313 94 92, e-mail verein.jugendstil @ gmx.at und www.jugendstil-theater.com.

Morgen, Dienstag, 29., und am Mittwoch, 30. Jänner, gastiert das Landestheater Niederösterreich mit Eugène Labiches „Um die Wette“ im Stadttheater der Bühne Baden. Übersetzt hat die 1861 entstandene Komödie über Schein, Sein und die kleinen und großen Lügen der Wohlstandsbürger Elfriede Jelinek, Regie führt Philipp Moschitz. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten bei der Bühne Baden unter 02252/225 22, e-mail ticket @ buehnebaden.at und www.buehnebaden.at.

„Scharf, aber herzlich“ wird es am Mittwoch, 30. Jänner, beim Eisenstraße-Wirt Johannes Kerschbaumer in Waidhofen an der Ybbs, wenn die Red Head Chilli Peppers, ein Ensemble der Waidhofner Volksbühne, mit Sketches, Gesang und Kabarett-Einlagen das „Winterkulinarium“ begleiten. Das Programm beginnt um 19 Uhr; nähere Informationen und Reservierungen unter 07442/622 46 und e-mail info @ gasthaus-kerschbaumer.at.

Ebenfalls am Mittwoch, 30. Jänner, setzt das diesjährige „Schwechater Satirefestival" im Theater Forum Schwechat seinen Spielplan mit der Vorpremiere von „Pathos“, dem neuen Programm von Angelika Niedetzky, fort. Am Donnerstag, 31. Jänner, folgt „Zwischen Ist und Soll – Menschsein halt“ von und mit Günther Paal alias Gunkl. Beginn ist jeweils um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Theater Forum Schwechat unter 01/707 82 72, e-mail karten @ forumschwechat.com und www.satirefestival.at.

Im TAM, dem Theater an der Mauer in Waidhofen an der Thaya, spielt die hauseigene Kindertheaterwerkstatt am Mittwoch, 30., und Donnerstag, 31. Jänner, jeweils ab 18 Uhr „Der Zauberspiegel“ von Christine Polacek-Eisner. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen beim TAM unter 02842/529 55, e-mail theater @ tam.at und www.tam.at.

Am Donnerstag, 31. Jänner, zeigt Hofesh Shechter im Festspielhaus St. Pölten mit den zehn Tänzern seiner Compagnie in einem „Grand Finale“ Visionen einer Menschheit am Abgrund. Beginn ist um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/90 80 80-600, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

Im VAZ St. Pölten wiederum präsentieren die Comedy Hirten am Donnerstag, 31. Jänner, ab 19.30 Uhr ihr neues Programm „Alles perfekt!“. Nähere Informationen und Karten beim VAZ unter 02742/714 00, e-mail ticket @ vaz.at und www.vaz.at.

Das Literaturhaus NÖ in Krems/Stein startet am Donnerstag, 31. Jänner, mit dem Autor Christoph Simon und dem Kabarettisten Leo Lukas in die Frühjahrssaison. Moderiert wird diese Ausgabe der Reihe „Transflair“ zum Thema „Satire. Über die kleinen Leute" von Klaus Zeyringer; Beginn ist um 19 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Literaturhaus NÖ unter 02732/728 84, e-mail office @ literaturhausnoe.at und www.literaturhausnoe.at.

Im Cinema Paradiso Baden geht am Donnerstag, 31. Jänner, ein weiterer „Tagebuch Slam“ über die Bühne, bei dem ab 20 Uhr der Sieger per Applaus gekürt wird. Nähere Informationen beim Cinema Paradiso Baden unter 02252/25 62 25 und www.cinema-paradiso.at/baden.

Am Freitag, 1. Februar, gastiert Philipp Hochmair mit Franz Kafkas Roman „Amerika“ im Landestheater Niederösterreich in St. Pölten, wobei der Schauspieler neben Karl Roßmann auch die weiteren Romanfiguren auf die Bühne bringt. Am Dienstag, 2. April, gibt es einen weiteren Termin; Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Landestheater Niederösterreich unter 02742/90 80 80-600, e-mail karten @ landestheater.net und www.landestheater.net.

Am Samstag, 2. Februar, steht im Triebwerk im Alten Schlachthof in Wiener Neustadt „Buy Buy Buy“, eine Mischung aus Theaterperformance und Konzert zum Thema Konsum und Gesellschaft von Melt Downer und dem Planetenparty Prinzip, auf dem Programm. Beginn ist um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02622/27776 bzw. 0699/12 13 00 07, e-mail pr @ triebwerk.co.at und www.triebwerk.co.at.

Schließlich lädt „Mimis Sonntag“ im MAMUZ Mistelbach am Sonntag, 3. Februar, ab 15 Uhr Kinder ab drei Jahren zu einer Begegnung mit den „Bremer Stadtmusikanten“; es spielt das Puppentheater Tabula rasa. Nähere Informationen und Karten beim Bürgerservice Mistelbach unter 02572/25 15-4300, e-mail puppentheatertage @ mistelbach.at und www.puppentheatertage.at.

