NEOS Wien/Wiederkehr: Pflichtschulen in Wien stärken!

Christoph Wiederkehr: „Kürzungen bei Lehrkräften sind ein Armutszeugnis!“

Wien (OTS) - Das Aushungern der öffentlichen Pflichtschulen in Wien, das heute die Lehrergewerkschaft anprangert, ist auch für NEOS Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr völlig unverständlich: „Es herrscht Alarmstufe Rot - wir diskutieren über Integration, Gewalt an den Schulen und mangelhafte Bildungsstandards, und dann werden dringend benötigte Fachkräfte gestrichen? Das ist die völlig falsche Richtung, um die öffentlichen Pflichtschulen in Wien nach vorn zu bringen. Die Kürzungen bei Integrations- und Deutschförderungen sind eine Böswilligkeit der schwarz-blauen Bundesregierung, die damit die Zukunft tausender Kinder aufs Spiel setzt!“

NEOS Wien fordert mehr finanzielle Mittel besonders für Brennpunktschulen, echte Schulautonomie und Sozialarbeiter_innen an jedem Schulstandort: „Hier muss auch die Stadt Wien Geld investieren und nicht alle Verantwortung auf den Bund schieben. Es braucht eine echte Bildungsrevolution für die Wiener Pflichtschulen, die sonst immer mehr zu Restschulen verkommen. Wir müssen jetzt handeln und nicht ideologische Grabenkämpfe am Rücken der Kinder austragen!“ so Christoph Wiederkehr abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

NEOS – Klub im Wiener Rathaus

Ralph Waldhauser

Leitung Kommunikation

+43 664 849 15 40

ralph.waldhauser @ neos.eu