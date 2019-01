Landstraße: Neues Museumsheft „Starke Frauen...“

Präsentation in der Bühne „L.E.O.“ am Dienstag, 29.1.

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) ist noch bis Mittwoch, 24. April, eine Sonder-Ausstellung mit dem Titel „Starke Frauen der Landstraße“ zu sehen. In der aufschlussreichen Schau werden in Wort und Bild verdienstvolle Damen gewürdigt, die eine Verbindung mit dem 3. Bezirk haben. Ein „Sonderheft“ komplettiert diese Ausstellung: Am Dienstag, 29. Jänner, präsentieren das Bezirksmuseum Landstraße und der „Verein zur Förderung des Bezirksmuseums Landstraße“ das Werk in einer Abend-Veranstaltung in der Kleinkunst-Bühne „Letztes erfreuliches Operntheater“ (3., Ungargasse 18, kurz: L.E.O.). Beginn der Präsentation: 18.00 Uhr. Vorgestellt wird die neue Broschüre durch Eva Bauer und Patricia Anderle. Der Eintritt ist kostenlos. Spenden für das Museum lehnen die ehrenamtlich tätigen Bezirkshistoriker nicht ab. Info: Telefon 4000/03 127.

Viele Anregungen von Bezirksbewohnerinnen und Bezirksbewohner wurden vom freiwilligen Museumsteam bei der Erstellung dieses Hefts berücksichtigt. Bei der Zusammenkunft im „Letzten erfreulichen Operntheater (L.E.O.)“ im 3. Bezirk in der Ungargasse 18 erwartet das Publikum ein stimmungsvolles Musik-Programm. Darüber hinaus sind Beiträge von Zeitzeugen zu hören. Für die Labung der Besucherinnen und Besucher steht ein kleines Buffet bereit. Das umfassend illustrierte „Sonderheft“ (68 Seiten) ist am Dienstag in der Bühne „L.E.O.“ und später im Museum in der Sechskrügelgasse 11 erhältlich. Preis: 4 Euro. Der Leiter des Museums, Herbert Rasinger, und der Präsident des Vereines, Rudolf Zabrana, sprechen zu den Anwesenden. Über 100 „starke“ Damen sowie deren Lebensläufe und Verdienste, von Wissenschaft und Forschung bis zu Literatur, Gesang und Schauspiel, sind in der Broschüre verzeichnet. Beantwortung von Fragen per E-Mail: bm1030 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Landstraße:

www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Projekte im 3. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/landstrasse/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse