Lotto: Doppeljackpot – am Mittwoch geht es um 2,5 Mio. Euro

Sologewinne bei LottoPlus mit 290.000 und Joker mit 234.000 Euro

Wien (OTS) - Bei Lotto „6 aus 45“ hat es am Sonntag keinen Sechser gegeben, und so heißt es, nachdem das Jahr mit einem Doppeljackpot eröffnet wurde, heuer bereits zum zweiten Mal Doppeljackpot. Damit geht es bei der nächsten Ziehung am Mittwoch um rund 2,5 Millionen Euro.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl waren fünf Spielteilnehmer erfolgreich und gewannen jeweils mehr als 26.000 Euro. Ein Oberösterreicher und ein Kärntner waren per Quicktipp erfolgreich, ein Vorarlberger und ein win2day-User kreuzten ihren Gewinn auf einem Normalschein an, und ein Wiener konnte mit dem System 0/08 seinen Gesamtgewinn durch systembedingte zusätzliche Gewinne auf insgesamt mehr als 30.000 Euro steigern.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Wochenende zum zweiten Mal in diesem Jahr einen Solo-Sechser. Ein Spielteilnehmer aus Kärntens Hauptstadt Klagenfurt war mit dem fünften von sechs Tipps seines Normalscheines erfolgreich und gewann mehr als 290.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 250.000 Euro.

Joker

Einen Sologewinn gab es schließlich auch beim Joker. Hier war ein Südsteirer erfolgreich, er erhält für sein „Ja“ neben der richtigen Joker Zahl rund 234.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 27.01.2019

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.618.389,92 – 2,5 Mio. warten 5 Fünfer+ZZ zu je EUR 26.232,50 127 Fünfer zu je EUR 1.126,60 287 Vierer+ZZ zu je EUR 149,50 5.541 Vierer zu je EUR 43,00 7.029 Dreier+ZZ zu je EUR 15,20 87.156 Dreier zu je EUR 4,90 261.388 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 04 13 15 29 33 39 Zusatzzahl: 02

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 27.01.2019

1 Sechser zu EUR 290.423,30 56 Fünfer zu je EUR 1.214,70 2.808 Vierer zu je EUR 21,60 47.020 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 25 26 29 32 39 43

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 27.01.2019

1 Joker EUR 233.875,30 7 mal EUR 8.800,00 107 mal EUR 880,00 1.133 mal EUR 88,00 11.476 mal EUR 8,00 113.872 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 5 3 9 2 0 2

