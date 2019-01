„DIE.NACHT“: Ulrike Beimpold und Toni Innauer bei „Willkommen Österreich“ am 29. Jänner

Außerdem: „Gluten Tag“ bei den „Science Busters“ und „Reiseckers Reisen“ zum Wiedersehen

Wien (OTS) - Direkt nach der Übertragung des Weltcup-Rennens aus Schladming in ORF eins geht es am Dienstag, dem 29. Jänner 2019, um 22.15 Uhr in „Willkommen Österreich“ auch um den Skisport. Der ehemalige Skispringer Toni Innauer steht Stermann und Grissemann Rede und Antwort. Mit Schauspielerin Ulrike Beimpold sprechen die beiden unter anderem über den Kinostart von „Love Machine“. Gleich danach um 23.10 Uhr erhellen dann die „Science Busters“ mit ihrem unendlichen Wissen wieder „DIE.NACHT“. Kabarettist Martin Puntigam, Prof. Helmut Jungwirth und Privatdozent Peter Weinberger rufen diesmal den „Gluten Tag“ aus und beantworten u. a. die Frage: Womit klebt man, wenn das Riesenrad einen Patschen hat? Und um 23.45 Uhr gibt es ein Wiedersehen mit „Reiseckers Reisen“ im Pinzgau.

„Willkommen Österreich“ um 22.15 Uhr

Seit ihrem 15. Lebensjahr steht Ulrike Beimpold auf der Bühne des Wiener Burgtheaters. Dem Fernsehpublikum ist die Frohnatur zum Beispiel aus der beliebten ORF-Ratecomedy „Was gibt es Neues?“ bekannt. Ab Februar ist Ulrike Beimpold auch im Kino zu sehen. In „Love Machine“, an dem der ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens beteiligt ist, spielt sie die resolute Besitzerin eines Schönheitssalons, in dem ohne das Wissen der Chefin ein Escort-Service betrieben wird. Den Callboy spielt Kabarettist Thomas Stipsits. Stermann und Grissemann sprechen in „Willkommen Österreich“ mit der Schauspielerin, Regisseurin und Synchronsprecherin.

Der ehemalige Skispringer und Skisprungtrainer Toni Innauer ist heute als Unternehmer, Buchautor, Kolumnist, Referent und Seminarleiter tätig und führt am Dienstag, dem 12. Februar, um 21.10 Uhr in ORF 2 durch das „Universum History: Seefelder Geschichten – Heimat zwischen Tirol und Bayern“.

Schon in seiner Zeit als aktiver Sportler bzw. Mitglied des ÖSV nahm er sich kein Blatt vor den Mund. Auch heute sagt der 60-Jährige offen seine Meinung zu aktuellen Themen des Skisports.

„Science Busters: Gluten Tag“ um 23.10 Uhr

„Was liegt, das pickt!“, heißt es beim Schnapsen. Aber wann gilt: was pickt, das liegt? Entfalten und Kleben steht heute auf dem Stundenplan von Martin Puntigam (Kabarettist, Univ.-Lekt, Uni Graz), Prof. Helmut Jungwirth (Mikrobiologe, Uni Graz) und Privatdozent Peter Weinberger (Anorganische Chemie, TU-Wien). Beantwortet werden u. a. Fragen wie: Womit klebt man, wenn das Riesenrad einen Patschen hat? Wie erpresst man Mehl?

„Reiseckers Reisen: Pinzgau (Salzburg)“ um 23.45 Uhr

In einer winterlichen Ausgabe seines dokumentarischen Roadmovies präsentiert Michael Reisecker ein weiteres Stück Österreich, den Pinzgau in Salzburg. Zwischen Saalfelden, Zell am See und Mittersill entlockt der Dokumentarfilmer den Menschen ihre Lebensgeschichten, die vom ganz normalen Alltag handeln und meist voller Kuriositäten oder skurriler Eigenheiten sind: der Holzknecht und Bierkrüge-Sammler, dessen ansehnlicher Vollbart „weltbekannt“ ist, Sven, der in der Abgeschiedenheit der Bergwelt mit Keramiken seine Lebensgeschichten „formt“, oder Rosi, die auf den elterlichen Hof zurückgekehrt ist und sich als Käserin einen Namen gemacht hat. Oben auf dem Kitzsteinhorn ist Andi mit der Schneefräse zugange und führt ins Innenleben seines Iglus, das als komfortable Unterkunft dient.

