Dramatische Suche nach dem Ehemann - FOX präsentiert die Thrillerserie "Keeping Faith" ab 9. April (FOTO)

München (ots) -

- Deutsche Erstausstrahlung der walisischen Thrillerserie ab 9.

April immer dienstags um 21.45 Uhr exklusiv auf FOX

- Erhielt 3 walisische BAFTAs für die beste Schauspielerin (Eve

Myles), das beste Drehbuch (Matthew Hall) und die beste

Originalmusik (Amy Wasge und Laurence Love Greed)

- Wahlweise im englischen Original oder der deutschen

Synchronfassung

Ein Ehemann, drei Kinder und eine glückliche Familie: Faith (Eve Myles) führt ein perfektes Kleinstadtleben. Eines Tages jedoch geht ihr Mann zur Arbeit, ohne jemals dort anzukommen. Mit durchschnittlich über 300.000 Zuschauern pro Episode ist "Keeping Faith" auf BBC Wales die erfolgreichste Serie der letzten 25 Jahre. Jetzt holt FOX die erste Staffel von "Keeping Faith" ab 9. April immer dienstags um 21.45 Uhr exklusiv nach Deutschland.

Über "Keeping Faith"

"Keeping Faith" ist eine Thrillerserie, die die Geschichte der Anwältin, Ehefrau und Mutter Faith (Eve Myles) erzählt. Sie handelt von ihrem Kampf, die Wahrheit hinter dem plötzlichen und unerwarteten Verschwinden ihres Mannes aufzudecken. Dabei erfährt sie, dass ihr Ehemann ein Doppelleben mit gefälschter Identität führte und die gemeinsame Anwaltskanzlei in den Bankrott trieb. Darüber hinaus findet sie heraus, dass ihre schöne, idyllische Heimatstadt viele dunkle Geheimnisse birgt. Die neue Lebenssituation, in der sich Faith schlagartig wiederfindet, verwandelt sie von einer häuslichen, lebenslustigen und sorgenfreien Mutter zu einer rastlosen Detektivin, die bei der dramatischen Suche nach ihrem vermissten Ehemann auch viel über ihr sich Selbst entdeckt.

Sendetermine:

- "Keeping Faith" als deutsche TV-Premiere ab 9. April 2019 immer

dienstags um 21.45 Uhr exklusiv auf FOX

- Alle Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung über Sky

Go, Sky On Demand, Sky Ticket, Entertain TV sowie Vodafone

Select und GigaTV verfügbar

- Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung

Rückfragen & Kontakt:

Rosario Sicali

PR & Kommunikation

Fox Networks Group Germany

Tel: +49 89 203049 121

rosario.sicali @ fox.com