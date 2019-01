„ORF III Kulturdienstag“: Neue Ausgabe „Was schätzen Sie ..?“ mit Karl Hohenlohe

Außerdem: Nationalratssondersitzung zum Ärztemangel in „Politik live“, u. a. zwei Ausgaben der ORF-III-Reihe „Herrensitze“ in „Erbe Österreich“

Wien (OTS) - Am „ORF III Kulturdienstag“, dem 29. Jänner 2019, überträgt ORF III Kultur und Information die Nationalratssondersitzung zum Ärztemangel in „Politik live“. Im Hauptabend machen sich Moderator Karl Hohenlohe und sein Team gemeinsam auf die Suche nach interessanten Antiquitäten und geschichtsträchtigen Gegenständen in österreichischen Burgen und Schlössern.

Ab 13.15 Uhr überträgt ORF III in „Politik live“ die Nationalratssondersitzung zum Ärztemangel in voller Länge. Diese findet auf Verlangen der SPÖ statt. Die Sozialdemokraten wollen mit diesem Schritt vor einem Ärztemangel warnen und stellen daher eine Dringliche Anfrage bzw. einen Dringlichen Antrag an Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ). Es kommentiert Vera Schmidt.

Im Hauptabend begibt sich Karl Hohenlohe in einer neuen Ausgabe „Was schätzen Sie ..?“ (20.15 Uhr) etwa in die Burg Clam im Mühlviertel oder auf das Gut Hornegg in der Südweststeiermark, wo er das skurrilste Kunstwerk unter die Lupe nimmt, das es bis dato in die Sendung geschafft hat. Außerdem kommen u. a. eine gotische Truhe und der eleganteste „Rabenbär“ der Welt, gestaltet von der deutschen Künstlerin Karla Kowalski, auf den Schätzschemel.

Danach sind in „Erbe Österreich“ zwei Ausgaben der ORF-III-Reihe „Herrensitze“, ebenfalls mit Karl Hohenlohe, zu sehen. Den Auftakt macht die Doku „Rothschilds Wien“ (21.05 Uhr) von Gigga Neunteufel über die Familie Rothschild, deren Spuren an den unterschiedlichsten Orten Wiens zu entdecken sind. Anschließend geht es zum „Schloss Artstetten: Ein Heim für den Thronfolger“ (21.50 Uhr) in Niederösterreich. Thronfolger Franz Ferdinand bekam diesen Sitz in Jugendjahren von seinem Vater geschenkt und baute ihn über die Jahre mit viel Geld und Hingabe zu einem stattlichen Landsitz aus. Karl Hohenlohe zeigt in der Doku von Susanne Pleisnitzer, wie es sich hier gelebt hat, und besucht auch jene denkwürdige Grablege im Untergeschoß, wo Franz Ferdinand und seine Frau Sophie nach ihrer Ermordung in Sarajevo beigesetzt wurden.

Zum Abschluss des Abends präsentiert „Erbe Österreich“ eine „Reise durch die Geschichte Niederösterreichs“ (22.40 Uhr). Im niederösterreichischen Haus der Geschichte kann die „Karriere“ Österreichs im Laufe der Weltgeschichte nachvollzogen werden. Die Dokumentation von Gerhard Jelinek und Birgit Mosser-Schuöcker zeigt, welche bedeutenden Momente bzw. Ereignisse Österreich geprägt haben.

