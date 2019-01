Tierrettung – Beamte retten Krähe

Wien (OTS) - Datum: 27.01.2019

Uhrzeit: 18:30 Uhr

Adresse: 10., A23 Bereich Altes Landgut

Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien wurden im Zuge ihres Streifendienstes wegen einer verletzten Krähe alarmiert. Die Polizisten konnten das verletzte Tier am rechten Fahrbahnrand bei der Auffahrt A23 Altes Landgut in Fahrtrichtung Norden sichten und schließlich auch in Sicherheit bringen. Die tierliebenden Beamten brachten die Krähe zur weiteren Versorgung in die Veterinärmedizinische Universität.

