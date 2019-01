Faire Spielregeln für Zentralmatura

Bundesschülervertretung bewirkt echte Verbesserung der Mathematik-Zentralmatura

Wien (OTS) - Nach Gesprächsrunden des Bildungsministers mit den Schülervertreterinnen und Schülervertretern wird nun die Mathematik-Zentralmatura reformiert. Bundesschulsprecher Timo Steyer begrüßt die Verbesserungen. Besonders die bessere Textverständlichkeit, die Veränderung der Punktevergabe und die Flexibilisierung des Zeitmanagements bewirken eine echte Verbesserung für die Schülerinnen und Schüler - initiiert von der Bundesschülervertretung

“Mich persönlich freut es sehr, dass wir in dieser Angelegenheit so viel beitragen haben können. Nach dem intensiven Austausch mit Heinz Faßmann kann man nun sehen, dass unsere Vorschläge wirklich ernst genommen und nun auch umgesetzt wurden. Die Verbesserung des Textverständnisses, eine faire Punktevergabe und die Flexibilisierung des Zeitmanagements sind unter Anderem Reformen, die wir seit der Einführung der Zentralmatura gefordert haben. Durch diese Veränderungen haben die Schülerinnen und Schüler die Chance, bei der Matura ihr Können unter Beweis zu stellen, denn jetzt werden sie nicht mehr blockiert von unverständlichen Aufgabenstellungen und Co.”, so der Bundesschulsprecher.

