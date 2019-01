Verführerisches Programm im Bezirksmuseum Hietzing

Wien (OTS/RK) - „sinnlich – erotisch – verführerisch“ ist der Titel einer abendlichen Veranstaltung am Donnerstag, 31. Jänner, im Hietzinger Bezirksmuseum (13., Am Platz 2). Organisiert wird die Zusammenkunft von der Vereinigung „Verein mit Herz“. Dieser Verein erbringt mildtätige Leistungen: „Wir unterstützen Kinder und Familien, die sich alternativmedizinische Behandlungen oder spezielle Therapieformen nicht oder nur schwer leisten können“. Auskunft:

Telefon 877 76 88 (Museumsleitung: Ewald Königstein) bzw. E-Mail bm1130 @ bezirksmuseum.at.

Im Festsaal des Museums beginnt um 19.00 Uhr ein unterhaltsames Programm: Barbara Jung deklamiert „Worte des Eros“, CLEO widmet sich gesanglich dem vielschichtigen Kapitel „BeziehungsLos“ und Naama Isabelle Fassbinder besingt „Sehnsucht und Leidenschaft“ bei einer „Reise ins Herz des Tangos“. Zum Thema „Weiblichkeit pur!“ zeigt Alexandra Siegler dem Publikum ihr beeindruckendes Schaffen („Körper wird Kunst: Die individuelle Körperskulptur auf Leinwand“). An sinnlicher Kunst interessierte Mitmenschen kommen an dem Abend garantiert auf ihre Kosten. Jeder Gast hat 12 Euro als „Unkostenbeitrag“ zu bezahlen, davon gehen 2 Euro an den „Verein mit Herz“. Mehr Infos: www.verein-mit-herz.at/.

