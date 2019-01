Gartenakademie im Stift Seitenstetten ab 30. Jänner

Auftakt mit Beispielen internationaler Gartenarchitektur

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Stift Seitensttten öffnet heuer erstmals eine Gartenakademie ihre Pforten, die im Glashaus im Historischen Hofgarten sowie im Meierhof gärtnerisches Fachwissen an private Gartenbegeisterte und solche, die es werden wollen, vermittelt. Das Angebot reicht von einfachen Abendvorträgen über Halbtages- und Tageskurse bis hin zu viertägigen Intensivworkshops. Renommierte Referenten lehren dabei theoretische Grundlagen des gärtnerischen Schaffens ebenso wie das Handwerk des Gärtnerns; der Hofgarten des Stiftes bietet dafür die Möglichkeit, auch praktisch tätig zu werden.

Der Auftakt erfolgt bereits am Mittwoch, 30. Jänner, ab 19 Uhr mit einem Vortrag von Dr. Karin Standler zum Thema „Künstlerisch, kapriziös, kompakt, außergewöhnliche Gärten – Beispiele internationaler Gartenarchitektur“. Im Februar folgen am Samstag, 16., „Obstgehölze im Hausgarten und auf der Streuobstwiese fachgerecht schneiden – Die ‚Öschberg-Palmer‘ Methode in Theorie und Praxis“ sowie am Mittwoch, 27., „Gartendesign im Land der Mitternachtssonne – Unterwegs durch Schwedens Gärten“.

Im März geht es am Samstag, 2., um „Ziergehölzschnitt in Theorie und Praxis“, am Freitag, 8., um „Rosen schneiden und pflegen“, am Freitag, 15., um das „Veredeln von Obstbäumen“, am Samstag, 16., in Kooperation mit „Natur im Garten“ um „Lebende Weidenzelte bauen“ und am Mittwoch, 27., um „Die Vielfalt der Hortensien“. Am Freitag, 12. April, wird die Bognerhof-Gärtnerei eröffnet, am Freitag, 26. April, gibt es „Staudenkompositionen für charmante Schattengärten“. Der Mai startet am Freitag, 17., mit „Attraktive Gefäßbepflanzung für Eingang, Terrasse und Balkon“, ehe ab Donnerstag, 23. Mai, in vier Tagen Intensiv-Seminar im Hofgarten von Seitenstetten „Die hohe Kunst des Gärtnerns“ vermittelt wird.

Auf fortgeschrittene Gartenbegeisterte wartet ab Donnerstag, 6. Juni, „Sowing Beauty – Wiesendesign durch Ansaat“. Ebenfalls noch im Sommer stehen die Themen „Sonnenhungrige Stauden für den Kiesgarten“ (Samstag, 29. Juni), „Sommerschnitt an Obstgehölzen“ (Samstag, 6. Juli) und „Frisches Gemüse im Winter ernten“ (Samstag, 31. August) auf dem Programm der Gartenakademie.

Der Herbst beginnt am Freitag, 12. September, mit dem Workshop „Stimmungsvoller, herbstlicher Türkranz“, gefolgt von einem weiteren viertägigen Intensivseminar „Die hohe Kunst des Gärtners“ ab Donnerstag, 19. September, und „Wasserstrukturen im kleinen Garten“ am Mittwoch, 25. September. Wiederum fortgeschrittenen Gartenbegeisterten vorbehalten ist das Seminar „Es muss nicht immer Thuja sein – Raumbildende Strukturen mit Pflanzen unterschiedlicher Art, Größe und Form“ ab Donnerstag, 17. Oktober. International wird es dann wieder am Mittwoch, 30. Oktober, mit „Südkoreas Gärten der Natürlichkeit“ und am Mittwoch, 27. November, mit „Der Iran, ein kulturelles und botanisches Highlight“. Letzter Programmpunkt ist am Freitag, 29. November, „Festliche Adventfloristik“.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Anmeldungen bei der Gartenakademie Stift Seitenstetten unter 07477/42300-223, e-mail gartenakademie @ stift-seitenstetten.at und www.stift-seitenstetten.at.

