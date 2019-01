„Dynasties: Der Clan der Tiere“: Teil 4 des „Universum“-Fünfteilers gibt Einblick in das Leben Afrikanischer Wildhunde am Sambesi

Wien (OTS) - Eine heroische Tigerin, ein cleverer Schimpanse, eine mutige Löwin, ein aufopfernder Pinguin und eine tapfere Wildhündin – sie alle stehen im Mittelpunkt der neuen fünfteiligen BBC-Reihe „Dynasties – Der Clan der Tiere“. So unterschiedlich ihre Lebensbedingungen auch sein mögen, so haben sie doch alle ein gemeinsames Ziel: Das Überleben ihrer Familien zu sichern. Der vierte, von Nick Lyon (deutsche Bearbeitung: Margarita Pribyl) gestaltete Teil zeigt am Dienstag, dem 29. Jänner 2019, um 20.15 Uhr in ORF 2 das Leben der Afrikanischen Wildhunde an den Ufern des Sambesi im südlichen Afrika.

Wildhündin Tait sieht sich mit harter Konkurrenz konfrontiert:

einerseits durch Löwen und Hyänen, andererseits verlangt eine ihrer Töchter, Wildhündin Blacktip, ein immer größeres Revier, um ihre ständig wachsende Familie zu versorgen. Blacktip bleibt daher nichts anderes übrig, als in das Revier ihrer Mutter vorzudringen. Doch das kann die alte Wildhündin nicht einfach hinnehmen. Mehr als zwei Jahre lang haben BBC-Kamerateams den spannenden Kampf ums Überleben dieser bedrohten Tierart dokumentiert.

Im Herzen Afrikas, in Simbabwe, an den Ufern des Sambesi gibt es viele Beutetiere – aber gleichzeitig auch viele Raubtiere: etwa Afrikanische Wildhunde. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie im Team arbeiten und einer starken Anführerin folgen, auf deren Fähigkeiten sie sich verlassen können. Afrikanische Wildhunde sind vom Aussterben bedroht, ihr Gesamtbestand wird auf einige tausend Tiere geschätzt. Umso wichtiger ist das Überleben des Clans von Wildhündin Tait. Sie ist schon viele Jahre lang Rudelführerin, doch nun scheinen ihre Tage ob ihres fortgeschrittenen Alters gezählt.

Afrikanische Wildhunde brauchen riesige Jagdreviere. Aber die Jagdgebiete schrumpfen, einerseits durch die Kultivierung durch den Menschen, andererseits beanspruchen auch tierische Rivalen dieselben Territorien. Taits Revier liegt an den Ufern des Sambesi. In unmittelbarer Nähe haben sich Löwen breitgemacht, Hyänen sowie auch ein Wildhund-Rudel – nämlich jenes von Blacktip, Taits Tochter. Normalerweise würde Blacktip nicht ins Revier ihrer Mutter vordringen. Doch nun, nachdem Blacktips Rudel größer geworden ist, braucht die Wildhündin mehr Platz. 30 Tiere werden mittlerweile von ihr angeführt – und alle brauchen Nahrung. Es bleibt Blacktip nichts anderes übrig, als in das Revier der Mutter zu ziehen.

In einem Umfang wie nie zuvor gibt die neue BBC-Reihe „Dynasties – Der Clan der Tiere“ Einblick in das Leben Afrikanischer Wildhunde am Sambesi und dokumentiert einen spannenden Kampf ums Überleben dieser bedrohten Tierart.

