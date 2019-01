Peter Fischer ist neuer Real Estate Leader bei PwC Österreich

Wien (OTS) - Wien, 28. Jänner 2019 – Peter Fischer (48) übernimmt mit Jänner 2019 die Rolle des Territory Leaders Real Estate bei PwC Österreich von Wolfgang Vejdovsky. PwC hat sich mit Fischer ein seit Jahrzehnten national und international agierendes Mitglied der Immobilienbranche an Bord geholt und sendet damit ein klares Signal an die Real Estate Industrie. Fischer war zuletzt Gründer der Evertree und davor bereits für institutionelle Investoren im Bereich Asset- und Investmentmanagement tätig.

„In den vergangenen Jahren haben wir uns durch die Erweiterung unseres Leistungsportfolios im Bereich Real Estate zu einem Full-Service-Dienstleister im Real Estate-Beratungsgeschäft entwickelt“, so Christine Catasta, Senior Partner bei PwC Österreich. „Mit Peter Fischer als neue Speerspitze im Bereich Real Estate verfügen wir über einen weiteren USP, der unser Geschäft in Zukunft deutlich vorantreiben wird.“



„Im Gegensatz zu anderen Beratungs- und Maklerhäusern steht PwC der Immobilienwirtschaft über alle Servicelines hinweg als profunder Partner zur Verfügung. Das Portfolio deckt sämtliche Immobilienfragen ab, beginnend bei der internationalen Transaktionsberatung über die Unternehmens-, Steuer- und Rechtsberatung bis hin zum Asset-Management und dem Corporate Real Estate Management, getreu dem Motto ,dedicated to Real Estate, focused on solutions‘.“



Fischer ist behördlich konzessionierter Immobilientreuhänder, studierte an der International Real Estate Business School der Universität Regensburg (IREBS) Corporate Real Estate Management sowie am Institut für Immobilienwirtschaft und hält einen Master of Corporate Real Estate. Der Real Estate-Experte verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im In- und Ausland und ist Professional Member of the Royal Institution of Chartered Surveyors mit den Kernthemen Asset- und Transaktionsmanagement.



