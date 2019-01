Zwei Verkehrstote in der vergangenen Woche

Elf Verkehrstote zwischen 1. und 27. Jänner 2019

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben ein Fußgänger und ein Pkw-Lenker bei Verkehrsunfällen.

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Sonntag, 27. Jänner 2019, im Bezirk Bregenz, Vorarlberg, bei dem ein Fußgänger ums Leben kam. Der Fußgänger wurde von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und niedergestoßen. Der Lenker des am Unfall beteiligten Fahrzeugs entfernte sich daraufhin vom Unfallort. Ein Lenker eines nachkommenden Pkw übersah die am Boden liegende Person. Er versuchte noch auszuweichen, was ihm jedoch nicht gelang, und überfuhr die Person ein weiteres Mal. Der Fußgänger erlitt durch die Kollision mit dem ersten Fahrzeug tödliche Verletzungen. Am Wochenende verunglückten zwei Verkehrsteilnehmer tödlich.

Zwei Menschen kamen in der Vorwoche auf einer Landesstraße ums Leben. Je ein Verkehrstoter musste in Niederösterreich und Vorarlberg beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in einem Fall Übermüdung und in einem Fall konnte diese noch nicht geklärt werden. Beide Verkehrstote waren ausländische Staatsbürger.

Vom 1. bis 27. Jänner 2019 gab es im österreichischen Straßennetz elf Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2018 waren es elf und 2017 waren es 24.

