Generalsanierung der Volksschule Kematen fertiggestellt

LR Teschl-Hofmeister: Schulgebäude saniert und um Tagesbetreuungs-einrichtung für Kleinstkinder erweitert

St. Pölten (OTS/NLK) - In der Marktgemeinde Kematen konnte kürzlich nach rund drei Jahren Umbauzeit die generalsanierte Volksschule sowie die im bestehenden Schulgebäude neu errichtete eingruppige Kleinstkinder-Tagesbetreuungseinrichtung eröffnet werden. Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister war vor Ort: „Das Angebot an Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen ist für Gemeinden ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Es freut mich sehr, dass Kematen dieses Projekt in harter Arbeit für seine Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger umgesetzt hat.“

Aufgrund des starken Wachstums der Marktgemeinde haben sich die GemeindevertreterInnen und das Land Niederösterreich dazu entschieden, das Kinderbetreuungsangebot der Gemeinde im Zuge der Generalsanierung zu erweitern. Das Land Niederösterreich hat die Marktgemeinde Kematen bei dem Bauprojekt mit rund 1,04 Millionen Euro aus Mitteln des NÖ Schul- und Kindergartenfonds und aus der 15-a Vereinbarung zum Ausbau der Kinderbetreuung unterstützt. „Solche Projekte sind notwendige Maßnahmen für stark wachsende Gemeinden und oft mit großen finanziellen Herausforderungen verbunden. Das Land Niederösterreich steht den Gemeinden gerne mit Rat und Tat zur Seite“, so Teschl-Hofmeister.

Seit September 2018 werden im Volksschulgebäude nun auch unter 2,5-Jährige betreut. Das rund 40 Jahre alte Gebäude erhielt im Laufe der letzten drei Jahre eine Generalsanierung: Neben der Schulküche mit Essplatz wurden auch die Lehrerzimmer erweitert und die bis dato leerstehenden Kellerräumlichkeiten nutzbar gemacht. „Es ist mir ein großes Anliegen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher zu verbessern – Grundvoraussetzung sind entsprechende Betreuungsangebote. In den kommenden Jahren sollen 100 neue Kleinstkind-Betreuungsgruppen im ganzen Land entstehen“, so Bildungs-Landesrätin Teschl-Hofmeister.

