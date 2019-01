ÖAMTC: Lawinenabgang auf der Rax

Suchhunde haben angeschlagen

Wien (OTS) - „Die Suchhunde haben angeschlagen“, berichtete Stephan Schneider, Pilot des ÖAMTC-Notarzthubschraubers Christophorus 3, am Samstagabend von der Rax. Oberhalb der Bergstation der Rax-Seilbahn hatte sich im Bereich des Schleppliftes am späten Nachmittag ein Schneebrett gelöst. Christophorus 3 aus Wiener Neustadt hatte daraufhin einen Hundeführer und 3 Bergretter ins Gebiet geflogen. Der in Ybbsitz stationierte Christophorus 15 transportierte ebenfalls einen Lawinenhund auf die Rax. „Es stehen derzeit drei Hubschrauber für alle Eventualitäten bereit, wir und zwei Polizeihubschrauber“, so der Zwischenbericht von Schneider.

Obermayr/Schuster

