Wölbitsch/Korosec ad BM Ludwig: JA zur Mindestsicherungsreform auch in Wien

Ludwig lässt fleißige Wienerinnen und Wiener im Stich - Rot-grüne Realitätsverweigerung - ÖVP-Kampagne in Wiener Gemeindebauten

Wien (OTS) - „Die rot-grüne Stadtregierung, allen voran Bürgermeister Michael Ludwig, lassen die fleißigen Wienerinnen und Wiener im Stich. Mit der Ankündigung, die Reform der Mindestsicherung als einziges Bundesland nicht umsetzen zu wollen, kündigt er nicht nur einen Rechtsbruch an, sondern betreibt darüber hinaus konsequente Realitätsverweigerung“, so ÖVP Wien Stadtrat Markus Wölbitsch und Sozialsprecherin Ingrid Korosec in Reaktion auf die Aussagen Ludwigs in „Österreich“.

Ein JA zur Mindestsicherungsreform sei unabdingbar, die Fakten sprechen eine klare Sprache, denn: Seit Rot-Grün in Wien regiert gibt es ein Plus von 80 Prozent bei der Zahl der Mindestsicherungsbezieher und ein Plus von 140 Prozent bei den Ausgaben für die Mindestsicherung. Während Wien nur 20 Prozent der Einwohner hat, leben hier 60 Prozent der Mindestsicherungsbezieher und 65 Prozent der Ausgaben für die Mindestsicherung werden hier getätigt. „Es kann und darf nicht sein, dass jene Menschen, die jeden Tag arbeiten gehen, am Ende vielleicht weniger verdienen als jene, die nicht arbeiten gehen. Dass ist nicht gerecht, die Mindestsicherung neu setzt genau hier an und schafft mehr Gerechtigkeit, denn: Wer arbeitet, darf nicht länger der Dumme sein“, hält Wölbitsch fest. Darum habe die ÖVP Wien gemeinsam mit Landesparteiobmann Bundesminister Gernot Blümel eine Kampagne in den Wiener Gemeindebauten gestartet. Denn hier leben viele fleißige Menschen, von denen sich die Stadtregierung bereits weit entfernt hat. Korosec hält abschließend fest, dass auch die guten Konjunkturwerte nicht über die Schwachstellen der Wiener Mindestsicherung hinwegtäuschen können. Hier müsse sich etwas ändern.

