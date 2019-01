1.572 Millionen sahen Slalom am Ganslernhang im ORF

Wien (OTS) - Hirscher-Effekt auch am Samstag: Bis zu 1.572 Millionen Zuseher/innen sahen den gestrigen Slalom am Ganslernhang, der wetterbedingt bereits am Samstag ausgetragen wurde, im Schnitt waren 1.368 Millionen bei 71 Prozent Marktanteil (65 bzw. 72 Prozent in den jungen Zielgruppen) via ORF eins live dabei.

