Alkolenker verursacht Verkehrsunfall

Wien (OTS) - Datum: 26.01.2019

Uhrzeit: 22:00 Uhr

Adresse: A23 „Eurogatetunnel“ – Auffahrt vom Landstraßer Gürtel kommend

Ein 45-jähriger Autofahrer wollte das auf dem linken Fahrstreifen fahrende Auto einer 46-Jährigen überholen, wobei er ihr Fahrzeug an der rechten vorderen Fahrzeugecke touchierte und anschließend gegen die Tunnelwand fuhr. Von dort aus wurde das Auto zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kollidierte mit dem Pkw einer 28-Jährigen. Die Frau wurde verletzt und musste von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht werden. Beim vermeintlichen Unfallverursacher wurde eine Alkoholisierung von 1,52 Promille festgestellt. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, an der Tunnelwand eine knapp 50 Meter lange Schleifspur. Der Tunnel musste von 22:40 Uhr bis 00:10 Uhr für den Verkehr gesperrt werden. Neben dem Verkehrsunfallkommando der Wiener Polizei waren auch die Berufsfeuerwehr Wien (Fahrzeugbergung) und die Berufsrettung Wien (notfallmedizinische Versorgung der Verletzten) im Einsatz.

