Ermittlungserfolg: Täter nach Schließfacheinbrüchen in Looshaus festgenommen

Wie in der Presseaussendung der LPD Wien vom 14. November 2017 berichtet, hatte ein damals unbekannter Tatverdächtiger am 8. November 2017 um die Mittagszeit in einer Bank am Michaelerplatz insgesamt 10 Schließfächer aufgebrochen und Wertgegenstände und Bargeld in sechsstelliger Höhe gestohlen.

Die LPD Wien veröffentlichte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft daraufhin Fotos des mutmaßlichen Täters und ersuchte die Öffentlichkeit um Fahndungsunterstützung.

Kriminalisten des LKA, Außenstelle Zentrum-Ost (Gruppe KEITER) führten daraufhin umfangreiche Ermittlungen durch, sicherten Spuren und sammelten Hinweise. Letztendlich ein Fingerabdruck, den der mutmaßliche Täter in einem Schließfach, das er selbst angemietet hatte, hinterließ, führte die Ermittler auf die richtige Spur. In Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden konnte der 24-jährige (zum Tatzeitpunkt 23-jährige) serbische Staatsbürger schließlich vor rund drei Monaten in Belgien festgenommen werden. Am 24. Jänner 2019 fand die Auslieferung nach Österreich statt, wo der Tatverdächtige nun in der JA Wien-Josefstadt inhaftiert ist.

Hintergründe zum Tatmotiv und zum Verbleib der Beute sind noch unklar. Ermittler der Gruppe KEITER führen derzeit Befragungen und Einvernahmen durch.

