ORF SPORT + mit Startnummernauslosung Schladming 2019

Am 28. Jänner im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 28. Jänner, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung der Startnummernauslosung Schladming 2019 um 19.00 Uhr, die ISMF Ski Mountaineering Magazine Show um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, die Höhepunkte von der Kitz Charity Trophy 2019 um 20.15 Uhr, vom Herren-Super-G in Kitzbühel um 21.15 Uhr, vom Weltcup der Naturbahnrodler in Obdach um 22.30 Uhr und vom Damen-Super-G in Garmisch-Partenkirchen um 23.00 Uhr.

ORF SPORT + überträgt die Startnummernauslosung einen Tag vor dem Nachtslalom in Schladming live. Reporter ist Andreas Felber.

(Stand vom 25. Jänner, kurzfristige Programmänderungen möglich)

