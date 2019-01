TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel vom 27.Januar 2019 von Wolfgang Sablatnig - „Klarheit schlägt Befindlichkeit"

Innsbruck (OTS) - Eine Regelung für die Schulferien wird nie alle Interessen befriedigen können. Umso einfacher wäre eine Vorgabe des Ministers.

Um nichts können Menschen leidenschaftlicher streiten als um die einfachen Dinge im Leben, wo jeder ohne viel Hintergrundwissen mitreden kann. Schulferien und schulfreie Tage zum Beispiel: Die einen beklagen, dass die Zeit im Herbst bis zu den Weihnachtsferien für ihre Kinder zu anstrengend ist. Die zweiten wollen einfach Herbstferien genießen. Die dritten können es sich ohnehin nicht leisten, in den Süden zu fliegen, und wissen nicht, wie sie in zusätzlichen Ferien die Kinderbetreuung organisieren sollen.

Die vierten haben keine Kinder, wollen bei der Urlaubsplanung aber nicht ständig auf Eltern Rücksicht nehmen. Die fünften – manche Lehrer – fürchten um ihre verlängerten Wochenenden im Frühsommer. Die sechsten – andere Pädagogen – wollen lieber im Herbst eine Woche frei. Die siebten – die Schüler – würden gerne zwischendurch eine Woche chillen. Und. Und. Und.

Wo derartig viele Interessen aufeinanderprallen, wird es nie möglich sein, alle zufrieden­zustellen. Für einen Politiker wie Bildungsminister Heinz Faßmann ist das unangenehm, will er doch nicht allzu viele Menschen verprellen.

Diese Situation verschafft ihm aber viele Freiheiten. Allen kann er es ohnehin nicht recht machen. Also könnte er genauso gut durchgreifen und einen österreichweit einheitlichen Ferienplan verordnen. Die Aufregung wird am Anfang vielleicht groß sein. Sie wird sich aber schnell wieder legen, weil sich die Menschen darauf einstellen.

Zentralismus? Vielleicht. Abschied von der Schulautonomie? In puncto freie Tage mit Sicherheit. Aber wenn der wichtigste Inhalt der Autonomie die Ferienregelung ist, ist diese Autonomie ohnehin nichts wert.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung

0512 5354 5101

chefredaktion @ tt.com