Erste GLOW by dm in Österreich wurde ein voller Erfolg!

5.000 Beauty-Fans tauchten ein in die Welt der Kosmetik

Salzburg/Wals (OTS) - „Let’s GLOW“ hieß es heute, 26. Jänner, zum ersten Mal in Wien. Die GLOW by dm öffnete ihre Tore in der Messe Wien. Rund 5.000 begeisterte Besucherinnen und Besucher entdeckten die neuesten Beauty-Trends und Marken, trafen ihre Youtube- und Instagram-Stars hautnah und machten die Beauty Convention zu einem vollen Erfolg.



Salzburg/Wien, 26. Jänner 2019. „Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, mit der GLOW by dm die erfolgreichste Beauty-Convention Europas nun auch nach Österreich zu bringen“, so Harald Bauer, Geschäftsführer von Hauptsponsor dm drogerie markt beim Sideevent mit führenden Vertretern der Markenartikelindustrie. „Aus der Markforschung wissen wir, dass dm gerade auch bei der ganz jungen Zielgruppe besonders große Sympathien genießt – und genau für diese Community der Young Beauties, für junge Frauen und Mädchen, die sich in besonderer Weise für die Welt der Schönheit und damit für die Kosmetiksortimente von dm drogerie markt begeistern, ist dieses Eventformat wie geschaffen!“





Beauty zum Anfassen

Zentral bei der GLOW by dm: Marken, Styles und Stars live erleben. Bei über 60 Marken und einer Ausstellungsfläche von knapp 9.000 Quadratmetern gab es die neuesten Beauty- und Lifestyle-Produkte zu entdecken, konnten Styles getestet und eigene Produkte entworfen werden. Die dm Marken wie trend IT UP, alverde NATURKOSMETIK und viele mehr begeisterten mit Schminkstationen, Mitmach-Aktionen, Fotowänden und zahlreichen Gewinnspielen. Ein Stylistinnen-Team der dm friseur- und kosmetikstudios präsentierte auf der GLOW Stage trendige Looks, die zwischen Hip-Hop-Tänzern und Musik kreiert wurden. An den Ständen punkteten die dm Experten mit Beauty-Fachwissen und stylten ihre Gäste.



Fans treffen ihre Stars



Begeistert trafen die rund 5.000 Beauty Fans auf ihre Stars wie Lisa-Marie Schiffner, Judith Williams, Boris Entrup oder Rose May Alaba. Stefanie Giesinger präsentierte am dm Pop-Up-Store ihre Kooperationsmarke МОЙ (MOY), am Balea-Stand waren Lisa-Marie Schiffner und Kim Lianne vor Ort und Lisa von meine version stand bei 183 DAYS by trend IT UP ihren Fans Rede und Antwort. Ergänzt wurde das Beauty-Programm durch Auftritte des britischen Pop-Duos Bars and Melody, dem österreichischen Rapper Jugo Ürdens und zahlreichen weiteren Show-Acts. dm präsentierte gemeinsam mit vielen Partnern ein buntes Programm rund um Lifestyle, Schönheit und Marken, das die Besucher begeisterte und so die erste GLOW by dm in Österreich zum vollen Erfolg werden ließ.





